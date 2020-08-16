Брат Дональда Трампа умер в больнице

Роберту Трампу был 71 год и он тяжело болел

Брат президента США Дональда Трампа Роберт умер в субботу, 15 августа. Информацию об этом официально подтвердили в Белом доме.

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"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", — говорится в заявлении Дональда Трампа, которое распространила его пресс-служба.

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Президент США 14 августа навещал младшего брата в госпитале в Нью-Йорке. Других подробностей не приводилось.

Ранее 71-летнего Роберта Трампа госпитализировали. Американские СМИ не сообщали, о каких именно проблемах со здоровьем шла речь. Трамп в свою очередь говорил, что Роберт переживает "тяжелые времена", однако он надеется на его выздоровление.

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Напомним, летом 2020 года Роберт Трамп просил суд наложить временный запрет на публикацию книги племянницы главы государства Мэри. Однако в итоге суд разрешил распространять книгу, которая называется "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В издании, которое вышло в свет в июле, рассказывается о семье Трампов и приводятся "шокирующие и непристойные" истории из жизни хозяина Белого дома.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа-младшего. Он умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Племянница главы государства обвинит в книге Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца. Ранее она выступила анонимным источником для журналистского расследования об уклонении президентом от уплаты миллионных налогов.

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