Брат Дональда Трампа умер в больнице

Брат президента США Дональда Трампа Роберт умер в субботу, 15 августа. Информацию об этом официально подтвердили в Белом доме.
"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", — говорится в заявлении Дональда Трампа, которое распространила его пресс-служба.
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Президент США 14 августа навещал младшего брата в госпитале в Нью-Йорке. Других подробностей не приводилось.
Ранее 71-летнего Роберта Трампа госпитализировали. Американские СМИ не сообщали, о каких именно проблемах со здоровьем шла речь. Трамп в свою очередь говорил, что Роберт переживает "тяжелые времена", однако он надеется на его выздоровление.
Напомним, летом 2020 года Роберт Трамп просил суд наложить временный запрет на публикацию книги племянницы главы государства Мэри. Однако в итоге суд разрешил распространять книгу, которая называется "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В издании, которое вышло в свет в июле, рассказывается о семье Трампов и приводятся "шокирующие и непристойные" истории из жизни хозяина Белого дома.
Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа-младшего. Он умер в 1981 году в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Племянница главы государства обвинит в книге Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца. Ранее она выступила анонимным источником для журналистского расследования об уклонении президентом от уплаты миллионных налогов.
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