Бывший военный специально ограбил банк, чтобы попасть в тюрьму: причина шокировала

Оказалось, что условия за решеткой казались мужчине лучше тех, что на свободе

Фото: Medialeaks

Бывший военный специально ограбил банк, чтобы попасть в тюрьму: причина шокировала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a20/780/5c5a2078098d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a20/780/5c5a2078098d5.jpg 2019-02-06T06:12:00+02:00 США Оказалось, что условия за решеткой казались мужчине лучше тех, что на свободе

В 2018 Уильям Галлахер вышел на свободу из тюрьмы в Нью-Джерси, отсидев там 20 лет за покушение на убийство, пишет Journal Sentinel. Прошло полгода, и вот Галлахер снова нарушает закон. Он приехал в банк в городе Милуоки и потребовал от кассира деньги. Но вот того, что произошло дальше, кассир никак не ожидал.

Галлахер попросил его вызвать полицию и терпеливо дождался ее приезда. Его задержали и отвезли в тюрьму, а потом и в суд, где преступник признался: он заранее спланировал свою поимку, чтобы снова оказаться за решеткой. И у него на то были причины.

"Раньше я сидел вместе с 72-летним стариком. И он успел отмотать срок чуть ли не в каждой тюрьме в стране. В том числе в Висконсине. Он сказал, что в местной тюрьме в Милуоки лучшая кормежка и все такое", — признался Галлахер в суде.

Судя по словам Галлахера, хорошую репутацию тюрьмы ему подтверждали и другие заключенные, с которыми ему приходилось сидеть. Некоторые говорили, что заботятся о здоровье там даже лучше, чем это делает министерство по делам ветеранов в США. А Галлахер, которому уже 68, воевал во Вьетнаме.

Но хотя мужчину, по его собственным словам, и привлекали все эти условия, главная причина его желания возвращаться в тюрьму была очень грустной. Галлахер признался, что просто не знает, как жить на воле после стольких лет в заключении.

"Я не сумасшедший, ваша честь. Мне 68. Я только что вышел из тюрьмы. Но вместо того, чтобы устраивать свою жизнь здесь, на воле, я только и думаю о том, что творится там, откуда я ушел. Тем более, врачи нашли у меня лимфоидные узелки в животе и в легком", – заявил мужчина.

Галлахер не отрицает, что похож на главного героя "Побега из Шоушенка", который просто не знает, что делать со своей жизнью вне тюремных стен. Мужчина хочет, чтобы его посадили хотя бы на 10 лет, но судья пока не приняла такого решения, а назначила дополнительное расследование.

Адвокат Галлахера признается, что совсем не привык выступать в такой роли, какую ему диктует ситуация.

Ранее мы писали, что в пригороде Парижа заключенный совершил побег из тюрьмы "Френ" с помощью веревочкой лестницы.

Тем временем, пока одни заключенные при попытке сбежать из тюрем воплощают в жизнь эффектные, почти голливудские сценарии и таки добиваются своей цели. Другие преступники из-за собственной невнимательности преждевременно попадаются полицейским. Так, заключенный сбежал от полиции, но сел не в ту машину.

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