Виновник бойни в школе во Флориде напал на охранника в тюрьме

Человек, в феврале 2018-го устроивший бойню в школе в городе Парклэнд (штат Флорида), совершил в прошлый вторник нападение на охранника в тюрьме и отнял у него электрошокер. Об этом сообщила в среду, 14 ноября, телекомпания CNN со ссылкой на сделанную в тюрьме округа Броуард (штат Флорида) видеозапись инцидента.

По данным телекомпании, сотрудник аппарата шерифа на прогулке заключенных сделал замечание 20-летнему Николасу Крузу. После этого заключенный бросился на охранника, нанес ему удар в лицо, сбил с ног и отнял электрошокер.

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Круз, бывший учащийся школы Marjory Stoneman Douglas High School в городе Парклэнд, 14 февраля нынешнего года открыл из полуавтоматической винтовки AR-15 огонь по учащимся и преподавателям школы, убив 17 и ранив 15 человек. Ему предъявлены обвинения по 17 пунктам в убийстве, грозит смертная казнь.

Как отметила CNN, теперь Крузу будут предъявлены дополнительные обвинения в связи с нападением на охранника.

Напомним, ранее в американском штате Кентукки мужчина расстрелял четверых и и покончил жизнь самоубийством.

Перед этим, 2 февраля, в Калифорнии в школе произошла стрельба, в ходе которой были ранены два 15-летних подростка.

А 22 января 16-летний юноша открыл стрельбу в кафетерии средней школы круга Эллис в штате Техас.