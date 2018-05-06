Чудовищная находка: из живота женщины удалили 60-килограммовую опухоль

Врачи обнаружили и удалили у женщины из Коннектикута огромную опухоль яичников, которая за два месяца набрала немыслимые 60 кг веса!

38-летняя женщина стала несчастным обладателем такой патологии, которая заставила бы содрогнуться даже Джона Карпентера: ее внутренности буквально разрывались от огромной опухоли яичников. Ее вес составил без малого 60 кг — но, к счастью, опухоль была доброкачественная и хирурги смогли избавить пациентку от этого жуткого бремени.

По словам лечащих врачей в больнице Дэнбери в Коннектикуте, пациентка впервые поняла, что что-то не так, когда начала прибавлять по 4,5 кг веса в неделю на протяжении двух месяцев. После визита к гинекологу и сеанса компьютерной томографии она узнала, что один из ее яичников превратился в огромный бесформенный комок плоти.

Опухоль считалась доброкачественной (то есть не было риска, что она распространится на другие ткани), но ее стремительный рост уже очень скоро привел к тому, что женщина не смогла активно двигаться и даже употреблять большое количество пищи.

Ваган Андикян, гинеколог из Дэнбери, отмечает, что весьма крупной опухолью считается та, что достигает 11 кг, но 60 кг — это невероятная редкость. Пациентка страдала от недоедания и истощения, но была вынуждена передвигаться на инвалидном кресле из-за огромного веса пораженных раком тканей.

Живот пациентки перед операцией

В итоге команда из 25 врачей две недели разрабатывала стратегию удаления опухоли. Их главной задачей было избежать повреждения крупного кровеносного сосуда, от которого "питалась" опухоль, а также сердца женщины.

Кроме того, к моменту операции опухоль уже занимала все свободное пространство в животе, так что всей брюшной полости потребовалась бы восстанавливающая терапия. Пятичасовая операция прошла крайне успешно: Андикян и его коллеги успешно удалили огромный яичник и подлатали поврежденные ткани прочих органов, пострадавших от растяжения. Теперь пациентка в полном порядке.

Стоит отметить, что, несмотря на колоссальные размеры, это далеко не самая крупная опухоль. Истории известны случаи, когда вес раковых тканей переваливал за 300 фунтов — это примерно 136 кг.

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