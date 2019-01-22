"Дайте Америке безопасность": Трамп обратился к демократам

Президент США утверждает, что стена на границе позволит защититься от преступности

Фото: AFP

"Дайте Америке безопасность": Трамп обратился к демократам //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4f2/058/5c44f20583747.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4f2/058/5c44f20583747.jpg 2019-01-22T08:40:00+02:00 США Президент США утверждает, что стена на границе позволит защититься от преступности

Президент США Дональд Трамп, в очередной раз призвал демократов согласится на строительство стены на границе с Мексикой и тем самым обеспечить безопасность страны. Об этом он заявил в Twitter.

"Демократы обманывают себя (они действительно не верят в это!), когда говорят, что можно остановить преступность, наркотики, торговлю людьми и караваны мигрантов без стены или стального барьера. Прекратите играть в игры и дайте Америке безопасность, которую она заслуживает", – написал он.

Президент США напомнил, что четыре человека в Неваде были ограблены и жестоко убиты нелегальным мигрантом, которого не должно было быть в США.

"26 человек погибли на границе в результате борьбы, связанной с наркотиками и бандами. Два огромных каравана мигрантов из Гондураса ворвались в Мексику и направляются в нашу сторону. Нам нужна мощная стена!" – заявил президент США.

Он также указал на тот факт, что на границе с Мексикой уже построено несколько стен.

Ранее Дональд Трамп предложил демократам компромиссное решение иммиграционных вопросов для возможного выхода из кризиса.

По словам Трампа, он не намерен отказываться от идеи строительства стены на границе с Мексикой, однако готов пойти на определенные уступки в иммиграционной политике.

Напомним, что в США продолжается "шатдаун" – временная приостановка работы всех правительственных учреждений. Это уже 18 шатдаун в истории страны. Из-за этого 420 тысяч госслужащих США будут вынуждены работать без оплаты труда, а еще 380 тысяч будут временно отправлены в отпуск без каких-либо выплат.

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