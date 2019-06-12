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Демократы не исключают возможность импичмента Трампа

12 июня, 08:36

Спикер Палаты представителей сомневается в эффективности процесса импичмента

Фото: AFP

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вопрос импичмента президента Трампа рассматривается, но требует дополнительного обоснования, передает CNN.

"Вопрос импичмента не снят с рассмотрения", – заверила Пелоси.

При этом она выступила против немедленного начала процесса импичмента на фоне призывов других демократов, в том числе, участвующих в выборах президента США.

Спикер Палаты представителей поставила под сомнение эффективность процесса импичмента на данном этапе из-за отсутствия доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий.

"Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете ли вы больше информации?", – подчеркнула Пелоси, добавив, что на нынешнем этапе все завершится обжалованием в судах.

Напомним, ранее мы писали, что в США 49 % американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Такие результаты вытекают из нового опроса, проведенного университетом в штате Коннектикут.

Кроме того, большинство женщин в США отрицательно оценивают деятельность американского президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ABC News и газеты Washington Post.

Немного ранее мы писали, как с Трампом приключился некий курьез – он чуть не задремал на приеме у Королевы.


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Тег суд, импичмент, Трамп, доказательства

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Источник:

Украинская правда

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