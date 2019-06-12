Демократы не исключают возможность импичмента Трампа
Спикер Палаты представителей сомневается в эффективности процесса импичмента
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вопрос импичмента президента Трампа рассматривается, но требует дополнительного обоснования, передает CNN.
"Вопрос импичмента не снят с рассмотрения", – заверила Пелоси.
При этом она выступила против немедленного начала процесса импичмента на фоне призывов других демократов, в том числе, участвующих в выборах президента США.
Спикер Палаты представителей поставила под сомнение эффективность процесса импичмента на данном этапе из-за отсутствия доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий.
"Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете ли вы больше информации?", – подчеркнула Пелоси, добавив, что на нынешнем этапе все завершится обжалованием в судах.
Напомним, ранее мы писали, что в США 49 % американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Такие результаты вытекают из нового опроса, проведенного университетом в штате Коннектикут.
Кроме того, большинство женщин в США отрицательно оценивают деятельность американского президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ABC News и газеты Washington Post.
Немного ранее мы писали, как с Трампом приключился некий курьез – он чуть не задремал на приеме у Королевы.
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