Два претендента в президенты США вышли из предвыборной борьбы

Сокращение числа претендентов в президенты США от Демократической партии совпало по времени с первичными выборами

/ Фото: AFP

Сенатор от Колорадо Майкл Беннетт вслед за бизнесменом Эндрю Янгом объявил о выходе из дальнейшего участия в предвыборной борьбе за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщила телекомпания CNN cо ссылкой на заявление сенатора.

Сокращение числа претендентов в президенты США от Демократической партии совпало по времени с первичными выборами, состоявшимися в штате Нью-Гэмпшир. Основное соперничество на праймериз демократов развернулось между сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, экс-мэром города Саут-Бенд (штат Индиана) Питом Буттеджаджем, сенатором от Миннесоты Эми Клобушар, а также сенатором от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Янг пока на восьмом месте (2,9%) голосов, а Беннетт — на последнем, одиннадцатом (0,1%).

Праймериз в Нью-Гэмпшире являются первыми в текущем избирательном цикле в США. На них отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах Республиканской и Демократической партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Выборы главы государства в США состоятся 3 ноября.

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Число демократов-претендентов в кандидаты на пост президента США достигало 11 человек. Теперь их остается девять.

Напомним, что ранее Сенат оправдал президента Дональда Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

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Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

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