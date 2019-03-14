Два топ-менеджера Facebook и WhatsApp уволились после мирового сбоя соцсетей
Топ-управляющие соцсетей не объяснили причин своих действий
Один из действующих топ-менеджеров американской компании Facebook Крис Кокс ушел в отставку со своего поста после глобальных неполадок в соцсети. "С глубокой грустью сообщаю вам, что я решил уйти из компании", — написал Кокс в Facebook.
Он не пояснил, почему именно покидает Facebook, а также выразил признательность главе компании Марку Цукербергу. Последний также заявил об отставке Криса Дэниела, который отвечает за мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook.
Напомним, что в ночь со среды на четверг в работе приложений, которыми владеет Facebook, имел место серьезный сбой. Для некоторых пользователей соцсети Facebook и Instagrame, а также WhatsApp были недоступны в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".
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