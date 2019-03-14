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Два топ-менеджера Facebook и WhatsApp уволились после мирового сбоя соцсетей

Сегодня, 23:20

Топ-управляющие соцсетей не объяснили причин своих действий

Фото: Pixabay
Два топ-менеджера Facebook и WhatsApp уволились после мирового сбоя соцсетей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ac5/569/5c8ac5569f511.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ac5/569/5c8ac5569f511.jpg США Топ-управляющие соцсетей не объяснили причин своих действий

Один из действующих топ-менеджеров американской компании Facebook Крис Кокс ушел в отставку со своего поста после глобальных неполадок в соцсети. "С глубокой грустью сообщаю вам, что я решил уйти из компании", — написал Кокс в Facebook.

Он не пояснил, почему именно покидает Facebook, а также выразил признательность главе компании Марку Цукербергу. Последний также заявил об отставке Криса Дэниела, который отвечает за мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook.

Напомним, что в ночь со среды на четверг в работе приложений, которыми владеет Facebook, имел место серьезный сбой. Для некоторых пользователей соцсети Facebook и Instagrame, а также WhatsApp были недоступны в течение нескольких часов.

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Тег facebook, соцсети, сбой, топ-менеджер, WhatsApp, неполадки

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Источник:

ТАСС

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