Две школьницы в США планировали массовое убийство: появились подробности
О планах школьниц полиции сообщила учительница, которая обнаружила у задержанных папку с записями
В США полиция штата Флорида задержала двух 14-летних школьниц по подозрению в планировании убийства девяти человек, сообщило издание Daily Beast.
Отмечается, что о планах школьниц полиции сообщила учительница, которая обнаружила у задержанных папку с записями, из которых следует, что школьницы хотели застрелить девять человек, перевезти тела убитых в некоторое место, где они планировали их сжечь и закопать останки.
Полицейские задержали девочек в школе 17 апреля, после чего поместили в центр предварительного задержания.
В понедельник они выступят в суде, где, как ожидается, им будут предъявлены девять обвинений в сговоре с целью убийства и три – с целью похищения.
Ранее сообщалось, что школьников в американском городе Паркленд обязали носить прозрачные рюкзаки. Таким образом у них будет меньше шансов пронести на занятия оружие или другие запрещенные предметы – например, наркотики. Рюкзаки выдадут бесплатно. Так руководство школы решило усилить безопасность в учреждении после кровавых февральских событий.
Тогда бывший ученик из полуавтоматической винтовки расстрелял 17 школьников.
Напомним, в американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе. Инцидент произошел в школе Грейт-Миллс в округе Сент-Мэри. Два школьника получили ранения, нападавший – убит.
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