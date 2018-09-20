Екс-советника Трампа отправят за решетку 18 декабря

Согласно американскому законодательству, введение в заблуждение ФБР наказывается лишением свободы до пяти лет и штрафом

Бывший советник президента по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн начнет отбывать наказание 18 декабря. Об этом сообщает Politico.

Ранее он признал свою вину во лжи ФБР относительно его контактов с российскими чиновниками во время переходного периода – процесса передачи власти в Белом доме.

Решение судьи окружного суда по этому делу было принято на следующий день после того, как команда специального прокурора Роберта Мюллера заявила, что готова к завершению процесса сотрудничества с Флинном перед вступлением в силу приговора. Решение о заключении вступает в силу через 3 месяца.

Согласно американскому законодательству, введение в заблуждение ФБР наказывается лишением свободы до пяти лет и штрафом до 250 тыс. долл. Однако обвиняемые, как правило, получают меньше, чем максимально указанный срок, уточняет издание.

Как известно, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля 2017 года из-за скандала о контактах с Россией.

В начале мая комитет Сената США по разведке потребовал от бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна передать все документы и записи о связи з Россией.