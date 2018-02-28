Физик-теоретик рассказал, когда земляне встретятся с инопланетянами

Сегодня, 14:15

Человечество может вступить в неземной контакт уже в этом столетии

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Физик-теоретик японского происхождения из США Мито Каку считает, что человечество может вступить в контакт с инопланетянами уже в текущем столетии. При прослушивании радиоканалов, земляне смогут обнаружить внеземную цивилизацию. 

Об этом пишет Science Alert.

Он также отмечает, что необходимо будет расшифровать их язык, чтобы узнать, к какому типу цивилизаций они принадлежат. В то же время, помехой скорому налаживанию отношений может стать расстояние в десятки световых лет от Земли.

А миллиардер Роберт Бигелоу, основатель Bigelow Aerospace и владелец сети дешевых отелей Budget Suites, объявил, что места на надувном отеле, который будет вращаться вокруг орбиты Земли в 2021 году, уже можно бронировать. Он утверждает, что отель станет частью новой космической станции. Цена вопроса — скромное "семизначное" или "восьмизначное" число, то есть десятки или сотни миллионов. Оформлением брони и обслуживанием клиентов займется новая компания миллиардера — Space Operations, которая создана как операционный центр родительской Bigelow Aerospace.

Напомним, ранее сообщалось, что уже в этом году SpaceX запустит туристов вокруг Луны

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США, космос, инопланетяне, сигнал из космоса, контакт

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