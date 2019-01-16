Генсек ООН назвал главные задачи организации на 2019 год

Генеральный секретарь выразил сожаление по поводу недоверия к эффективности ООН

Антониу Гутерриш. Фото: AFP

Генсек ООН назвал главные задачи организации на 2019 год https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f6f/ef9/5c3f6fef9b34d.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f6f/ef9/5c3f6fef9b34d.jpg 2019-01-16T20:02:00+02:00 США Генеральный секретарь выразил сожаление по поводу недоверия к эффективности ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился с посланием к Генеральной ассамблее, вспомнив конфликт в Украине и выделив приоритеты организации на 2019-й год. Он также обратил внимание на основные проблемы, стоящие перед миром в этом году, а также необходимости реформирования организации, передает "Укринформ".

"К сожалению, ряд вызовов миру и безопасности остаются в замороженном или нерешенном состоянии. От Кавказа и Украины до Мьянмы и конфликта между Израилем и Палестиной", – отметил Гутерреш.

По его мнению, по этим и другим вопросам единство и поддержка Совета Безопасности будет решающей, чтобы выйти из тупика.

Он также добавил, что в решении каждого конфликта необходимо искать широкий консенсус в обществах, и отдельно отметил, что важную роль в процессе миротворчества должны играть женщины.

Генсек ООН выделил ряд глобальных вызовов, в частности, угрожающие изменения климата и глобальное потепление. Он напомнил, что приглашает лидеров государств на климатический саммит ООН 23 сентября 2019 в Нью-Йорке.

"Мы до сих пор имеем дело с миром, полным проблем. Конфликты, бедность, климатический кризис, неравенство, торговые споры и нарушение прав человека оказывают глубинное влияние на людей во всем мире", - отметил Гутерреш.

Генеральный секретарь выразил сожаление по поводу недоверия к эффективности ООН, которое можно часто почувствовать в общественном мнении, и заметил, что организация нуждается в реформировании, план которого он недавно изложил.

"Несложно понять, почему люди теряют доверие к политической власти в разных странах и в международных организациях. Однако опыт прошлого года свидетельствует, что когда мы работаем вместе, мы можем достигать результатов", - отметил он.

Ранее сообщалось, что США, Германия, Великобритания, Канада, Япония, а также еще137 стран заявили в Декларации в поддержку реформы ООН о своей помощи в осуществлении конкретных изменений в системе Всемирной организации и призвали ее главу Антониу Гутерриша возглавить реформу.

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