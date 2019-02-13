Гитарист играл песни Kiss и загорелся прямо на сцене: его реакция поразила зрителей
Исполнитель показал всем, что такое настоящий профессионализм на сцене
Американская группа Hairball перепевает хиты таких рокеров как Van Halen, Motley Crue, Queen, Journey, Aerosmith и Kiss. Коллектив довольно известен и не раз выступал на сцене с теми, кому подражает.
На одном из последних концертов в городе Су-Сити Hairball перепевали песню Kiss под названием Detroit Rock City. Сначала все шло хорошо: вокалист и гитарист группы Бобби Дженсен в образе Пола Стэнли исполняет хит под одобрительный шум собравшейся толпы, но потом происходит непредвиденное. Когда сзади Дженсена взрываются фейерверки, одна из искр попадает ему на волосы, и они загораются.
К музыканту сразу же подбежали несколько человек, чтобы потушить прическу, но его реакция была настолько хладнокровной, насколько это возможно. Он вел себя так, будто ничего и не произошло.
Видео попало на Reddit и вышло в топ.
В интервью изданию Ultimate Classic Rock Дженсен признался, что такое с ним первый раз, и загорелись его собственные волосы, а не парик.
"Я живу жизнью Ивела Книвела (известный американский исполнитель трюков на мотоцикле. — Ред.), так что ну загорелся немного, ну и что, только веселее стало. Я тут же почувствовал, что волосы горят, зато теперь у меня стрижка как у Элиса Купера. Да, со мной такое первый раз, но я ни на секунду не сомневался, что мои ребята всё сделают как надо, и поэтому просто продолжил петь", – признался музыкант.
Ранее мы писали, что у королевы красоты внезапно загорелся парик. Девушка не сразу обратила на это внимание.
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