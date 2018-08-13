Глава Пентагана прояснил позицию по космическим силам США

Сегодня, 11:14

Журналисты, сопровождающие министра в турне по странам Латинской Америки, напомнили ему, что ранее он высказывался против создания космических сил

Джеймс Мэттис. Фото: AFP
Джеймс Мэттис. Фото: AFP

Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал решение о создании космических сил как отдельного вида Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Журналисты, сопровождающие министра в турне по странам Латинской Америки, напомнили ему, что ранее он высказывался против создания космических сил.

"Я не был против создания космических сил. Я выступал против поспешности в этом вопросе до того, как мы определим все детали", – уточнил Мэттис.

Ранее Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтону необходимо рассматривать космос как новый театр военных действий

В июне Трамп отдал распоряжение Пентагону создать Космические силы в качестве полноценного вида ВС страны. Президент уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил. Выступая в марте перед морскими пехотинцами на авиабазе Мирамар (штат Калифорния), он подчеркнул, что "новой национальной космической стратегией США космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море".

Ранее в Конгрессе при обсуждении бюджета Пентагона уже поднимался вопрос о создании вида ВС специально для космоса, но данная идея была отклонена. Против этого первоначально выступали сам Мэттис и командование ВВС. Между тем в принятом Конгрессом оборонном бюджете на 2019 финансовый год содержится положение о развертывании в космическом пространстве сенсоров и других элементов систем ПРО.

Напомним, в Пентагоне предупредили о растущей опасности России и Китая в космосе.
США, космос, Мэттис, космические войска
Источник:

Интерфакс-Украина

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