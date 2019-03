Глава Warner Brothers лишился должности: обещал продвижение молодой актрисе в обмен на секс

Преемник Цудзихары пока не назван

Председатель и главный управляющий кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара лишился своего поста после обвинений в связях с 21-летней актрисой Шарлоттой Кирк.

Об этом сообщила в понедельник газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на заявление главного управляющего холдинга WarnerMedia Джона Стэнкли.

"В интересах „УорнерМедиа", „Уорнер бразерс", всех наших сотрудников и наших партнеров Кевин уходит с поста председателя и главного управляющего „Уорнер бразерс", — сообщил он. — На протяжении 25 лет Кевин внес большой вклад в успехи, достигнутые кинокомпанией, и мы ему благодарны. Кевин признал, что допущенные им ранее ошибки не соответствуют тем ожиданиям, которые питает руководство компании и которые могут повлиять на возможности компании развиваться".

Преемник Цудзихары пока не назван.

Как напомнила в этой связи газета, ранее в отношении Цудзихара звучали обвинения в связи с британской актрисой Шарлоттой Кирк, сыгравшей в фильмах "8 подруг Оушена" (Ocean's 8, 2018) и "В активном поиске" (How to Be Single, 2016). В переписке медиаменеджер обещал ей помочь в карьере в обмен на секс.

Сам Цудзихара, по данным газеты, еще 8 марта в меморандуме, адресованном всем сотрудникам компании, выразил сожаление по поводу своих "поступков, которые создали проблемы для компании".

Ранее, напомнила "Уолл-стрит джорнэл", Цудзихара был выдвинут на должность главы нового подразделения "УорнерМедиа" по подготовке развлекательных программ, рассчитанных на детей и юношество.

Конгломерат "УорнерМедиа" был образован после закрытия сделки по приобретению телекоммуникационной компанией AT&T ("Эй-ти энд ти") конгломерата Time Warner ("Тайм Уорнер") за 85 млрд долларов и последовавшей за этим реорганизации "Тайм Уорнер".

