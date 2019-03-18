Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Глава Warner Brothers лишился должности: обещал продвижение молодой актрисе в обмен на секс

Сегодня, 22:43

Преемник Цудзихары пока не назван

Фото: hollywoodreporter
Фото: hollywoodreporter.
Глава Warner Brothers лишился должности: обещал продвижение молодой актрисе в обмен на секс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/002/ca3/5c9002ca399ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/002/ca3/5c9002ca399ad.jpg США Преемник Цудзихары пока не назван

Председатель и главный управляющий кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара лишился своего поста после обвинений в связях с 21-летней актрисой Шарлоттой Кирк. 

Об этом сообщила в понедельник газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на заявление главного управляющего холдинга WarnerMedia Джона Стэнкли.

"В интересах „УорнерМедиа", „Уорнер бразерс", всех наших сотрудников и наших партнеров Кевин уходит с поста председателя и главного управляющего „Уорнер бразерс", — сообщил он. — На протяжении 25 лет Кевин внес большой вклад в успехи, достигнутые кинокомпанией, и мы ему благодарны. Кевин признал, что допущенные им ранее ошибки не соответствуют тем ожиданиям, которые питает руководство компании и которые могут повлиять на возможности компании развиваться".

Преемник Цудзихары пока не назван.

Как напомнила в этой связи газета, ранее в отношении Цудзихара звучали обвинения в связи с британской актрисой Шарлоттой Кирк, сыгравшей в фильмах "8 подруг Оушена" (Ocean's 8, 2018) и "В активном поиске" (How to Be Single, 2016). В переписке медиаменеджер обещал ей помочь в карьере в обмен на секс.

Сам Цудзихара, по данным газеты, еще 8 марта в меморандуме, адресованном всем сотрудникам компании, выразил сожаление по поводу своих "поступков, которые создали проблемы для компании".

Ранее, напомнила "Уолл-стрит джорнэл", Цудзихара был выдвинут на должность главы нового подразделения "УорнерМедиа" по подготовке развлекательных программ, рассчитанных на детей и юношество.

Конгломерат "УорнерМедиа" был образован после закрытия сделки по приобретению телекоммуникационной компанией AT&T ("Эй-ти энд ти") конгломерата Time Warner ("Тайм Уорнер") за 85 млрд долларов и последовавшей за этим реорганизации "Тайм Уорнер".

Напомним, экс-подруга Мэрайи Кэри отозвала обвинения против певицы в секс-домогательствах. Женщинам удалось решить конфликт. Отметим, что помимо Стеллы, в сексуальных домогательствах Мэрайю Кэри также обвинял глава охранного агентства, обеспечивавшего безопасность звезды.

Также мы писали, что звезда "Кавказской пленницы" Варлей призналась, что ее домогался Гайдай. Инцидент произошел во время съемок знаменитой киноленты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег увольнение, должность, домогательство, домогательства, Warner Brothers

Вы сейчас просматриваете новость " Глава Warner Brothers лишился должности: обещал продвижение молодой актрисе в обмен на секс". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура Парижа открыла расследование в отношении посла Ватикана во Франции

15 февраля, 13:54

74-летний Вентура подозревается в сексуальных домогательствах в отношении сотрудника парижской мэрии

Режиссера "Богемной рапсодии" отстранили от съемок нового фильма

13 февраля, 12:22

Сингер должен был переснимать культовый фильм "Рыжая Соня"

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

12 февраля, 07:27

Инцидент произошел во время торжества в загородном клубе

Рами Малек прокомментировал секс-скандал с режиссером "Богемной рапсодии"

5 февраля, 14:38

Актер не в восторге от работы с режиссером

Юлия Началова и другие звезды-жертвы пластики

«Прости, что не уберегли»: реакция звезд на смерть Юлии Началовой

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

В России умерла певица Началова: названа причина

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Когда наступает биологическая старость человека?

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Юлия Началова и другие звезды-жертвы пластики