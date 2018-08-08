Госдеп США увеличил награду за информацию о лидерах "Аль-Каиды" до 10 млн долларов

Госдепартамент США увеличил до 10 млн долларов награду за предоставление какой-либо информации о местонахождении двух лидеров исламистской террористической организации "Аль-Каида". Об этом сообщается в среду на сайте внешнеполитического ведомства.

По его данным, речь идет о Абдулле Ахмеде Абдулле и Саифе аль-Адле, признанных в США виновными за участие в подготовке взрывов в американских посольствах в Найроби (столица Кении) и Дар-эс-Саламе (столица Танзании на тот момент) в 1998 году, жертвами которых стали 224 человек. Ранее вознаграждение, установленное в 2000 году, составляло 5 млн долларов за каждого из террористов.

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Оба мужчины имеют египетское происхождение. Саиф аль-Адль – бывший полковник египетской армии, а позже – охранник террориста Усамы бен Ладена. Абдулла Ахмед Абдулла ранее был профессиональным игроком в одном из египетских футбольных клубов. В начале 2000-х гг. они стали выполнять руководящие функции в "Аль-Каиде".

В минувшем году Государственный департамент США пообещал награду в десять миллионов долларов за информацию о лидере террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" Абу Мухаммаде аль-Джулани.

Также Государственный департамент США объявил награду в 12 миллионов долларов за информацию, которая поможет определить местонахождение предполагаемых спонсоров международной террористической организации Аль-Каида.

Как известно, в США с 1984 года действует специальная программа по борьбе с терроризмом, которая предусматривает награду за информацию, которая поможет предотвратить теракты против американских граждан или же поможет задержать террористов.