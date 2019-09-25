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Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампу

25 сентября, 03:02

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Бывший госсекретарь США и главный соперник Дональда Трампа на прошлых президентских выборах Хиллари Клинтон одобрила начало процедуры импичмента американского президента, но назвала его чрезвычайными мерами. Об этом она сообщила изданию People.

"Я за то, чтобы двигаться в сторону импичмента. Я не пришла к этому решению легко или быстро, но, как я вижу, это крайние меры", - сказала она.

Клинтон заявила, что Трамп пытался заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского "в заговоре с целью ослабить" бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь против российского коллеги Владимира Путина.

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"Если это не нарушение, влекущее за собой импичмент, то я не знаю, что это такое", — добавила она.

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Конгресс США официально индицировал процедуру импичмента Трампа

Напомним, Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Видео: Reuters

Сам президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания представителей Демократической партии США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампаиспортили важный день на Генассамблее ООН.

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