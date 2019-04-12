Хозяин с собакой в мешке спустился в метро и уморил Сеть

По сути, правил мужчина не нарушил – в метро можно спускаться с собаками, которые влазят в сумку

Вместо поводка – мешок! Мужчину с большой собакой в сумке не пустили в метро в Нью-Йорке, где в начале этого года прошел необычный "полуголый" флешмоб.

На видео, которое снял и выложил в Сеть очевидец случившегося курьеза, хозяин пса пытается зайти в вагон, но помощник машиниста мешает ему это сделать.

По правилам местной подземки, перевозить можно только тех животных, которые помещаются в сумке, поэтому владельцы крупных пород выкручиваются, как могут: покупают для бульдогов и колли хозяйственные сумки и вырезают в них дырки для лап.

Мы также писали о мини-концерте, который известная американская певица Кристина Агилера устроила прямо на платформе в метро Нью-Йорка вместе с популярным телеведущим Джимми Фэллоном. На такой поступок звезды решились в рамках вечернего шоу Фэллона The Tonight Show.

Кроме того, сообщалось, что в конце 2018 года житель Нью-Йорка Ричард Таверна нашел в метро потерянную сумку Chanel, в которой лежали 10 тысяч долларов, и отнес ее в полицию. Владелицей оказалась жительница Казахстана Айя Тулемаганбетова, возглавляющая нью-йоркскую компанию Alfa Consulting Group.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Хозяин с собакой в мешке спустился в метро и уморил Сеть". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.