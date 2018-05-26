Илон Маск попал в конфуз, перепутав Украину с Россией

Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в своем Twitter, что планирует купить домен pravda.com, который на самом деле уже принадлежит украинскому изданию "Украинская правда". При этом Маск ошибся и написал, что издание зарегистрировано в России.

Отметим, ранее стало известно, что Илон Маск планирует запустить сайт с названием Pravda. На нем можно будет рассматривать и оценивать уровень доверия к медиа, конкретным журналистам и публикациям.

"Попытался купить pravda.com, но в России отказались. Оказывается, его уже используют", – написал сначала Маск.

Впоследствии он исправился и добавил: "Оказывается, pravda.com зарегистрировано в Украине. Почему Россия не попыталась меня исправить".

После этого основатель SpaceX сообщил, что приобрел домен pravduh.com и таким образом решил проблему.

Напомним, поклонники Маска собрали ему денег на новый диван. В передаче CBS This Morning показали кадр с диваном, на котором Илон Маск спит на фабрике Tesla в Фримонте. Из-за производственных проблем он ночует прямо на заводе, чтобы контролировать процесс сборки машин. Как признался сам предприниматель и миллиардер, диван настолько неудобный, что в последний раз он спал в кабинете на полу.

Некоторых пользователей смутило, что Маску приходится ночевать в таких условиях, и они запустили кампанию по сбору средств на новый диван главе Tesla.

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