Историческое событие: SpaceX и NASA запустили людей в космос

Начался запуск к Международной космической станции нового американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту. Старт начался с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал в 22:22 по Киеву.

Включение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, выводящей американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту, произошло по графику через 2,5 минуты после старта. Об этом сообщил в субботу представитель Центра космических полетов имени Кеннеди во время трансляции на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Вторая ступень ракеты-носителя проработает 8 минут 44 секунды. Через 3 минуты после отключения ее двигателя корабль отделится от второй ступени.

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Стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС) должна произойти через 19 часов, потом запланировано открытие люка и переход астронавтов с корабля в МКС.

На космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) прибыл в субботу президент США Дональд Трамп, чтобы наблюдать за запуском корабля. Об этом сообщили журналисты из пресс-пула Белого дома.

По их данным, главу государства встретил директор НАСА Джим Брайденстайн.

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал старт созданного его компанией космического корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном, своей сбывшейся мечтой.

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"Этот запуск — как мечта, ставшая явью для всех нас. И если кто-нибудь сказал бы мне в 2002 году, что я буду стоять здесь, рядом с директором NASA и астронавты будут находиться на корабле на стартовой площадке 39А — а я очень горд, что нахожусь здесь — я бы сказал тогда, что даже не представляю, о чем идет речь", – заметил он.

Директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что "очень многие полагали, что нынешнего результата достичь не удастся".

Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого будут люди – когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на ее кораблях типа "Союз".

Напомним, что 57-летний Том Круз и 48-летний Илон Маск планируют снять первый боевик в космосе вместе с NASA.

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