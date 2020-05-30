Українська
$ 26,91
29,62
  1. Мировые новости
  2. США

Историческое событие: SpaceX и NASA запустили людей в космос

30 мая, 22:23

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Вывод корабля на орбиту осуществляет ракета-носитель Falcon-9

Начался запуск к Международной космической станции нового американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту. Старт начался с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал в 22:22 по Киеву.

Включение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, выводящей американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту, произошло по графику через 2,5 минуты после старта. Об этом сообщил в субботу представитель Центра космических полетов имени Кеннеди во время трансляции на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Вторая ступень ракеты-носителя проработает 8 минут 44 секунды. Через 3 минуты после отключения ее двигателя корабль отделится от второй ступени.

Реклама

Стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС) должна произойти через 19 часов, потом запланировано открытие люка и переход астронавтов с корабля в МКС.

На космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) прибыл в субботу президент США Дональд Трамп, чтобы наблюдать за запуском корабля. Об этом сообщили журналисты из пресс-пула Белого дома.

По их данным, главу государства встретил директор НАСА Джим Брайденстайн.

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал старт созданного его компанией космического корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном, своей сбывшейся мечтой.

В тренде
Историческое событие: SpaceX и NASA запустили людей в космос

Реклама

"Этот запуск — как мечта, ставшая явью для всех нас. И если кто-нибудь сказал бы мне в 2002 году, что я буду стоять здесь, рядом с директором NASA и астронавты будут находиться на корабле на стартовой площадке 39А — а я очень горд, что нахожусь здесь — я бы сказал тогда, что даже не представляю, о чем идет речь", – заметил он.

Директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что "очень многие полагали, что нынешнего результата достичь не удастся".

Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого будут люди – когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на ее кораблях типа "Союз".

Напомним, что 57-летний Том Круз и 48-летний Илон Маск планируют снять первый боевик в космосе вместе с NASA.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

NASA космос астронавты Илон Маск SpaceX Crew Dragon

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в СШАЕвросоюз
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненый
В США расстреляли авиабазу ВМС: есть раненыйСША
США разрывают все связи с ВОЗ – Трамп
США разрывают все связи с ВОЗ – ТрампСША
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять