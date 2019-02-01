Из-за аномальных морозов в США погибли более 20 человек

В некоторых штатах температура упала до рекордных -34 градусов

Из-за аномальных морозов в США погибли более 20 человек 2019-02-01T11:27:00+02:00 США В некоторых штатах температура упала до рекордных -34 градусов

На Среднем Западе США как минимум 21 человек стал жертвами сильнейших морозов. Случаи смертельного обморожения происходили как на улице, так и в личных домах, некоторые погибли в результате несчастных случаев или аварий, вызванных метелью. В больницы поступают сотни человек с простудой и обморожениях.

В Рокфорде, штате Иллинойс, температура опустилась до рекордных минус 34 градусов. В других штатах температура на термометре так же настигла рекордных значений: В Чикаго также установлен рекорд столетия истории метеонаблюдений – минус 29 градусов; в Мэдисон, штат Висконсин, в четверг было минус 32.

Четверг, 31 января, был объявлен нерабочим днем в Чикаго из-за возникших перебоев с электричеством и водоснабжением, отменено более тысячи авиарейсов в следствии проблем с транспортом. Аномальные холода стали причиной поджога железнодорожных рельсов, чтоб по ним могли ходит поезда. От сильного холода металл сжимается, из-за чего рельсы отделяются друг от друга: огонь же разогревает их до такого состояния, что они снова соединяются.

Далее циклон продолжил свое движение в сторону востока, тем же вечером в Западном Нью-Йорке выпало больше 50 см снега.

В штатах, подверженных морозам, к выходным ожидается резкое потепление. По предварительным прогнозам, температура поднимется сразу на 27 градусов по Цельсию.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о предварительном прогнозе погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

А также, в Украине 12 человек за сутки попали в больницы от обморожения и переохлаждения.

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