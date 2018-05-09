Из заключения в Северной Корее вызволили троих американцев

КНДР освободила трех пленных граждан США, они сейчас возвращаются на самолете вместе с госсекретарем Майком Помпео. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Рад сообщить вам, что государственный секретарь Майк Помпео находится в воздухе и возвращается из Северной Кореи вместе с тремя замечательными джентльменами. Они, кажется, в хорошем состоянии", – написал Трамп в Twitter.

Информацию подтвердила администрация президента Южной Кореи. Там сообщили, что Помпео договорился с руководством КНДР об освобождении трех американских граждан, которые находились в заключении в этой стране.

Один заключенный Ким Дон Чель находился в заключении с октября 2015 года, он был арестован, обвинен в шпионской деятельности и приговорен к 10 годам. Двое других Ким Сан Дук и Ким Хак Сон преподавали в Пхеньянском университете науки и технологии, они были арестованы чуть более года назад по обвинению "в ведении враждебной деятельности в отношении КНДР.

Кроме того, Трамп лично направляется встречать госсекретаря Майкла Помпео и американцев, освобожденных северокорейскими властями из заключения.

"Госсекретарь Помпео и его "гости" приземлятся на базе ВВС "Эндрюс" в два часа дня (21:00 по Киеву – Ред.). Я буду там, чтобы их поприветствовать. Очень волнительно!" – написал Трамп.

Встреча лидеров США и КНДР может пройти в мае или начале июня.

Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. Север и Юг Кореи намерены подписать мирный договор и будут работать над процессом денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом говорится в подписанной лидерами КНДР и Республики Корея Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином совместной декларации по итогам саммита.

В свою очередь президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на соглашение двух стран. По его мнению, это историческое событие, однако только время покажет, насколько оно будет действенно. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.