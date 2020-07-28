К Земле приближается огромный астерид: что произошло

Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 млн км

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м.

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Об этом сообщает NASA.

Астероид, который получил название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c.

Астероид был открыт 14 августа 2009 года. Астрономы относят его к Аполлонам — астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.

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Ранее сообщалось, что потенциально опасный для Земли астероид осветил ночное небо. Астрономы полагают, что это был астероид 2002 NN4 размером в шесть футбольных полей и диаметром до 570 метров. Несмотря на то, что объект был хорошо виден, он находился примерно в 5,2 миллионах километров от нашей планеты. Это в 13 раз дальше, чем Луна, поэтому риска столкновения не было.

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Ранееученые приблизились к разгадке тайны астероида (Тунгусского метеорита), который упал в Сибири в 1908 году. О том, что именно могло произойти, исследователи подробно рассказали в статье для научного журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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