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Как мужчины стригутся на карантине: соцсети заполонили смешные фото

31 марта, 23:26

Сергей Пономаренко

Из-за вынужденного карантина парикмахерские закрыты, люди стригутся сами

Из-за вынужденного карантина в связи с распространением коронавируса, во многих странах мира закрыты парикмахерские.

Как теперь стригутся на карантине – сейчас демонстрируют мужчины из разных уголков планеты. Соцсети заполонили фотографии с неровно выбритыми висками и затылком. Мужчины демонстрируют и асимметричные челки. А мамы – выкладывают фото со смешно подстриженными малышами. Среди наиболее распространяемых – снимок мальчика из Соединенных Штатов, которого мама постригла так, что теперь он стал похож на маленького человечка с лысиной.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о парикмахерша Хайди Ли из американского штата Джорджия. Она самоизолировалась из-за карантина. Однако чтобы не растерять сноровку, девушка решила тренироваться на своем бойфренде. Молодой человек по просьбе Лу примерил на себя образы принцессы Леи, певицы Эми Уайнхаус, Синди Лу Ху из фильма "Гринч – похититель Рождества" и президента Джорджа Вашингтона.

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Также мы писали, как из-за необычной стрижки "под льва"собака напугала жителей испанского города.

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карантин стрижка

Источник: Сегодня

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