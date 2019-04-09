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Как в Ницце: в США предотвратили теракт с грузовиком

Сегодня, 23:41

Мужчина планировал сбить пешеходов благодаря грузовику

Фото: Twitter
Как в Ницце: в США предотвратили теракт с грузовиком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d00/2bc/5cad002bc1cd6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d00/2bc/5cad002bc1cd6.jpg США Мужчина планировал сбить пешеходов благодаря грузовику

В Соединенных Штатах Америки арестовали мужчину, которого подозревают в планировании террористической атаки, как в Ницце. Об этом сообщает "Голос Америки".

Полицейские заявляют, что мужчина планировал сбить пешеходов благодаря грузовику.

Федеральные прокуроры собираются попросить судью не отпускать под залог 28-летнего подозреваемого Ронделла Генри. По их мнению, он представляет угрозу общественности и может попытаться скрыться.

Прокуроры заявляют, что в прошлом месяце Генри украл грузовик и изучал окрестности Вашингтона для проведения теракта.

"Обвинение утверждает, что подозреваемый планировал направить похищенный грузовик на пешеходов и искал их наибольшее скопление. Сообщается, что действия задержанного выдаются спонтанными, а сам он радикализировался, просматривая онлайн видео действий террористов из группировки "Исламское государство", – отмечает издание.

Подозреваемый в планировании террористического акта не нашел желаемой толпы людей и поехал в международный аэропорт Даллеса у Вашингтона. Там его не пропустила охрана.

После этого он поехал на похищенном грузовике в популярную среди туристов Национальную гавань в пригороде Вашингтона с многочисленными магазинами, ресторанами и развлекательными площадками.

Напомним, поздним вечером 14 июля 2016 года водитель грузовика намеренно въехал в толпу празднующих День взятия Бастилии на набережной в Ницце и проехал по ней зигзагами, не сбавляя скорости, около двух километров, после чего был застрелен полицейскими. В результате атаки террориста погибли – кто сразу, кто скончался позже от полученных травм – 86 человек.

Ответственность за теракт в Ницце взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

В конце июля прокуратура Франции предъявила обвинения пятерым предполагаемым сообщникам Мохамеда Булеля.

Перед судом предстали четверо мужчин и одна женщина. Их возраст – от 22 до 40 лет. Троим из них, уроженцам Туниса, предъявлены обвинения в убийстве в составе связанной с террористами группы.

Еще двоих, мужчину и женщину из Албании, обвиняют в нарушении закона о владении оружием в составе террористической группы. По версии следствия, они помогли Булелю приобрести пистолет.

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Тег США, теракт, Вашингтон, грузовик, ницца

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