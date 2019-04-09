Как в Ницце: в США предотвратили теракт с грузовиком
Мужчина планировал сбить пешеходов благодаря грузовику
В Соединенных Штатах Америки арестовали мужчину, которого подозревают в планировании террористической атаки, как в Ницце. Об этом сообщает "Голос Америки".
Полицейские заявляют, что мужчина планировал сбить пешеходов благодаря грузовику.
Федеральные прокуроры собираются попросить судью не отпускать под залог 28-летнего подозреваемого Ронделла Генри. По их мнению, он представляет угрозу общественности и может попытаться скрыться.
Прокуроры заявляют, что в прошлом месяце Генри украл грузовик и изучал окрестности Вашингтона для проведения теракта.
"Обвинение утверждает, что подозреваемый планировал направить похищенный грузовик на пешеходов и искал их наибольшее скопление. Сообщается, что действия задержанного выдаются спонтанными, а сам он радикализировался, просматривая онлайн видео действий террористов из группировки "Исламское государство", – отмечает издание.
Подозреваемый в планировании террористического акта не нашел желаемой толпы людей и поехал в международный аэропорт Даллеса у Вашингтона. Там его не пропустила охрана.
После этого он поехал на похищенном грузовике в популярную среди туристов Национальную гавань в пригороде Вашингтона с многочисленными магазинами, ресторанами и развлекательными площадками.
Напомним, поздним вечером 14 июля 2016 года водитель грузовика намеренно въехал в толпу празднующих День взятия Бастилии на набережной в Ницце и проехал по ней зигзагами, не сбавляя скорости, около двух километров, после чего был застрелен полицейскими. В результате атаки террориста погибли – кто сразу, кто скончался позже от полученных травм – 86 человек.
Ответственность за теракт в Ницце взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".
В конце июля прокуратура Франции предъявила обвинения пятерым предполагаемым сообщникам Мохамеда Булеля.
Перед судом предстали четверо мужчин и одна женщина. Их возраст – от 22 до 40 лет. Троим из них, уроженцам Туниса, предъявлены обвинения в убийстве в составе связанной с террористами группы.
Еще двоих, мужчину и женщину из Албании, обвиняют в нарушении закона о владении оружием в составе террористической группы. По версии следствия, они помогли Булелю приобрести пистолет.
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