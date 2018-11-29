Картину русского художника продали за 5,5 млн долларов

Sotheby's реализовал во вторник в британской столице за £4,3 млн ($5,5 млн) картину Константина Маковского (1839-1915) "Игра в жмурки", что стало рекордной стоимостью для работ этого автора. Как сообщил ТАСС в аукционном доме, который проводит в настоящий момент торги, сумма, заплаченная за внушительное по размерам полотно, которое было выставлено на торги коллекционером из Нью-Йорка, превысила оценочную стоимость картины, составлявшую £2-£3 млн ($2,6 – $3,9 млн).

Еще один рекорд был установлен при продаже картины Нико Пиросмани (1862-1918) под названием "Грузинка в лечаки". Полотно с оценочной стоимостью в £500-£700 тыс. ($650 – $910 тыс.) в итоге нашло нового владельца за £2,23 млн ($2,8 млн), что стало самой высокой стоимостью за произведение этого автора.

Среди реализованных во вторник топ-лотов также выделяется картина Николая Фешина (1881-1955), проданная за £610 тыс. ($780 тыс.), и потрет Льва Толстого кисти Ильи Репина (1844-1930), цена за который достигла £514 тыс. ($660 тыс.).

Общая выручка аукционного дома от продажи картин превысила £13,4 млн ($17,2 млн).

В настоящий момент в Sotheby's продолжаются торги предметами декоративно-прикладного искусства.

Ранее был назван самый дорогой живой художник. Полотно Дэвида Хокни ушло с молотка за рекордные 90,3 миллиона долларов.

Ранее мы писали, что на аукционе Sotheby's за 4,3 млн долларов продали картину бельгийского художника. На полотне изображены пять разноцветных деревьев на фоне грозового неба и пустыни.

Также мы писали, что "голую" картину известного итальянца продадут на аукционе за рекордную сумму. Художник прославился работами в жанре "ню".