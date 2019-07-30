Фото: REUTERS/Jason Lee

Китай и США проведут новый раунд торговых переговоров: подробности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D1%88%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D1%88%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D1%81%D1%88%D0%B0 2019-07-30T01:36:36+03:00 США Консультации возобновляются ради реализации договоренностей, достигнутых между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом

Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновляют переговоры по торговым вопросам. В 12-м по счету раунде консультаций, который будет проходить в Шанхае 30–31 июля, от американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на прошлой неделе заявил, что консультации возобновляются ради реализации договоренностей, достигнутых между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Осаке, и будут проходить на равноправной основе с учетом принципов взаимного уважения. Официальная повестка дня с китайской стороны не уточнялась.

В заявлении Белого дома о предстоящих дискуссиях также нет конкретики относительного того, какие вопросы намерены обсудить представители Вашингтона и Пекина на этот раз. Сообщается лишь о том, что переговоры будут направлены на то, чтобы улучшить торговые отношения между двумя странами.

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Впрочем, общая направленность консультаций и волнующие стороны ключевые темы за прошедшие 11 раундов переговоров остаются практически неизменными.

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Напомним, перед началом раунда торговых переговоров в мае, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Трамп подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет.

Ранее специалисты отмечали, что обострение торговой войны с США может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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