Китай со временем станет более опасным для США, чем сегодня Россия – Помпео

США должны сдерживать и давать отпор России, которая "ведет себя агрессивно, вмешивается в наши выборы

Китай со временем станет более опасным для национальной безопасности США, чем сегодня Россия, считает американский госсекретарь Майк Помпео.

В интервью телеканалу Fox News Майк Помпео он отметил, что США "должны сдерживать и давать отпор России, которая "ведет себя агрессивно, вмешивается в наши выборы".

"Если же рассматривать долгосрочную перспективу, то более серьезная опасность американскому образу жизни, экономическому росту США исходит от Китая", - заявил Помпео.

Ранее Майк Помпео заявил, что США весьма обеспокоены попытками Китая оказывать скрытое влияние на страны запада.

"Мы сейчас часто говорим о российском влиянии, Китай тоже очень активен... Он важен для США, но мы наблюдаем целенаправленные попытки украсть американскую информацию, внедрить в США шпионов, людей, которые будут работать на руководство Китая и против США", – сказал Помпео.

Чиновник отметил, что Китай пытается оказывать влияние не только на США, а также и на страны Европы. Помимо этого, глава ЦРУ опасается китайских кибератак и шпионажа.

Напомним, что новая стратегия Пентагона, подписанная министром обороны США Джеймсом Мэттисом, основывается на принятой в декабре прошлого года президентом Дональдом Трампом Стратегии национальной безопасности.

В этом документе глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты вступают в новую эру противостояния, определив Россию и Китай противниками и подчеркнув необходимость построения с ними партнерства.