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Клинтон поддержала запуск процедуры импичмента Трампа

25 сентября, 07:33

Причиной такого решения политик назвала последние события вокруг Украины

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Решение Палаты представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа поддержала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Об этом она сообщила в интервью журналу People.

"Я выступаю за начало импичмента. Я не могу сказать, что быстро или легко пришла к этому решению, но я считаю, что это чрезвычайная ситуация. Последние события вокруг Украины, попытка привлечь президента Украины к заговору с целью навредить бывшему вице-президенту Байдену или потерять военного партнера, который нужен ему, чтобы защищаться от друга Трампа Владимира Путина — если это не причина для импичмента, то я не знаю", - сказала соперница американского лидера на выборах 2016 года.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

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Видео: Reuters

Сам президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания представителей Демократической партии США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампаиспортили важный день на Генассамблее ООН.

Видео: Reuters

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импичмент Клинтон Трамп поддержка

Источник: ТАСС

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