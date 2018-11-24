Книга Мишель Обамы стала бестселлером в первый же день продаж

Сегодня, 05:31

К данному моменту куплено более 725 тысяч печатных экземпляров книги 

Мишель Обама. Фото: ELLE
Мишель Обама. Фото: ELLE

Книга мемуаров бывшей первой леди США Мишель Обамы "Становление" (Becoming) разошлась тиражом более чем в 1,4 млн экземпляров. Об этом сообщает издание Deadline. В этот объем продаж вошли цифровые и печатные копии, проданные в США и Канаде с 13 ноября.

Мемуары Мишель Обамы стали бестселлером в первый же день продаж. К данному моменту куплено более 725 тыс. печатных экземпляров книги, тогда как издание авторства другой бывшей первой леди США, Хиллари Клинтон, мемуары "Живая история" (2003) в первую неделю разошлись тиражом в 600 тыс. копий.

Мишель Обама заявила, что работа над книгой была для нее "глубоко личным опытом" и она надеется, что вдохновит других найти смелость стать тем, кем они желают стать. В мемуарах Обама описала свою жизнь от детства в Чикаго до наших дней.

Ранее Мишель Обама на обложке модного глянцаНовая фотосессия была приурочена к выходу мемуаров Мишель, в которых она рассказала не только о своей семейной жизни с Бараком Обамой, но и об отношении к нынешней политической ситуации в стране и действующему президенту Америки Дональду Трампу. Именно поэтому выхода книги с нетерпением ожидают многие американцы.

Напомним, 53-летняя Мишель Обама устроила тренировку на открытом воздухе. Экс-первая леди США в окружении подруг занимается спортом посреди поля.
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