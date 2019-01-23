Конгресс пресек попытки Трампа вывести США из НАТО
За законопроект, отвергающий усилия, направленные на выход из североатлантического союза, проголосовали 357 законодателей
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который отвергает любые усилия, направленные на выход страны из НАТО. Об этом сообщило издание The Hill.
Решение было принято с подавляющим количеством голосов. За него проголосовали 357 законодателей. Примечательно, что все 22 выступившие против – республиканцы.
"Этот законопроект четко отражает, что Конгресс все еще верит в миссию, которую выполняет НАТО, и предотвратит все близорукие попытки подрыва НАТО и одностороннего выхода из альянса", – заявил лидер большинства в палате представителей демократ Стэни Хойер.
Напомним, не так давно американский президент Дональд Трамп во время саммита в Брюсселе пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону. В свою очередь в НАТО ответили на идею Трампа об увеличении расходов на оборону.
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