Маленькой свидетельнице тройного убийства удалось выжить, притворившись спящей

В городе Сент-Луис (штат Миссури, США) мужчина убил свою молодую супругу и ее сына на глазах у четырехлетней дочки, а затем покончил жизнь самоубийством.

Об этом пишет Daily Mail.

Житель города Сент-Луис Дорнубари Дугбор на глазах у своей малолетней дочери убил свою жену Катрину Бэнкс и ее 15-летнего сына от предыдущего брака Кевина. 4-летняя девочка видела все произошедшее, так как вышла из комнаты, когда услышала выстрел. Отец, заметив ребенка на месте преступления, приказал дочке вернуться в комнату. Девочке удалось спастись благодаря тому, что она спряталась и притворилась спящей.

После совершенных двух убийств Дугбор покончил с собой. Полицейские, прибывшее на место преступления, обнаружили сперва три мертвых тела, однако, увидев приоткрытую дверь в комнату, им удалось отыскать девочку, которая продолжала притворятся, что спит.

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Примечательно, что о случившемся полицию предупредил сам убийца: в один из участков Сент-Луиса поступил странный звонок. Мужчина сказал, что в указанном доме они найдут, по всей вероятности, три трупа, и затем он повесил трубку. Позже полиция выяснила, что звонок был сделан с мобильного телефона убийцы Дорнубари Дугбора.

Сообщается, что умершие супруги знали друг друга с детства и, по словам их друзей, были превосходной парой. Мотив убийства и самоубийства выясняется. Выжившая девочка сейчас находится у родственников.

Ранее сообщалось, что известную во всем мире молдавскую модель, звезду Playboy Анастасию Чекати зарезал ее муж на глазах у дочери. А после того, как он совершил преступление, покончил с собой.

Напомним, недавно стали известны подробности жуткого убийства модели и актрисы Сары Жгоул в США. Как сообщалось, девушка пропала в Алохе, штат Орегон. 25 января полиция обнаружила ее расчлененное тело в припаркованном черном BMW. О произошедшем стало известно спустя два дня, однако подробностей полиция до сих пор не сообщает, как не раскрывает и имени подозреваемого в убийстве мужчины. Он был найден по горячим следам.