Маск озвучил печальный прогноз для всего человечества

/ Фото: AFP

По мнению основателя SpaceX Илона Маска, уже через 20 лет человечество ожидает демографический коллапс, вызванный нынешним низким уровнем рождаемости

Об этом он заявил 29 августа 2019 года во время дискуссий с основателем гиганта электронной коммерции Alibaba Джеком Ма на посвященной искусственному интеллекту международной конференции в Шанхае (Китай), передает Quartz со ссылкой на китайский телеканал CGTV.

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"Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнется мир следующие 20 лет, это демографический коллапс", – сказал Маск.

По мнению изобретателя, данному явлению невозможно будет помочь с помощью миграции, поскольку рождаемость будет падать по всей планете Земля.

Напомним, что ранее Илон Маск готовил амбициозный космический полет. В то же время электромобиль Tesla уже облетела Солнце. Tesla Roadster и Starman теперь являются постоянными обитателями космоса.

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