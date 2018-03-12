Маск пообещал полеты на Марс в 2019 году

Миллиардер заметил, что задуманные им временные рамки могут слегка отличаться от действительности

Илон Маск сообщил интересную информацию на южном фестивале Southwest в Остине, штат Техас, в воскресенье.

Миллиардер сказал, что SpaceX собирается отправить свою ракету на Марс в короткие поездки к 2019 году.

Об этом сообщает CNBC.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что его график отправки космического аппарата на Марс может состояться в начале следующего года.

Частное финансирование, объявленное в сентябре 2017 года, направлено на отправку грузовой миссии на Красную планету к 2022 году. Конечной целью SpaceX является посадка семян для размещения на Марсе человеческой колонии.

Миллиардер сказал присутствующим, что "мы строим межпланетный корабль, и я думаю, что он сможет совершать короткие полеты в первой половине следующего года".

Помня о возвышении ожиданий слишком высоко, Маск немного хеджировал. "Хотя иногда, мои временные рамки немного, вы знаете ..." сказал он, смеясь.

Ожидается, что ракетная система SpaceX BFR будет иметь возможности для межпланетных путешествий и будет повторно использоваться. Полет будет стоить меньше, чем первоначальные рейсы Falcon 1, которые обошлись примерно в 6 миллионов долларов.

Напомним, химик из США, Уильям Кэрролл из университета Индианы, назвал наибольшие угрозы для автомобиля Илона Маска Tesla Roadster.

Напомним, производитель электрокаров Tesla закончил 2017 год с чистым убытком 2,2 млрд долларов против 773 млн долларов в 2016 году. При этом выручка Tesla выросла до 11,8 млрд с 7 млрд долларов.

Также накануне SpaceX успешно запустила в космос мощную ракету Falcon Heavy на борту с красным автомобилем Tesla, в котором сидит манекен. Аппарат, по планам компании, должен направиться на Марс. Видеотрансляцию запуска в режиме онлайн смотрели полтора миллиона человек.