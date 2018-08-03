Меланию Трамп высмеяли за фото на огороде

Пользователи сети рассуждали о реальной дистанции между властью и народом

Пользователи социальных сетей высмеяли супругу президента США Меланию Трамп, обнаружив в твиттере ее фотографии, сделанные возле огородных грядок у Белого дома.

Самые внимательные уличили первую леди в том, что она появилась на огороде в дорогой рубашке и новеньких кедах Converse. Это дало им повод лишний раз порассуждать о реальной дистанции между властью и народом.

Неестественной нашли и позу, в которой фотограф запечатлел работающую в саду Меланию.

"Убеждена, что бариста видит меня такой, когда я кладу деньги в банку для чаевых", – написала одна из пользовательниц.

Фото: twitter.com/FLOTUS

Ранее пользователи сети обратили внимание на выражение лица супруги президента США Дональда Трампа Мелании после рукопожатия с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Вначале Мелания с улыбкой пожимает Путину руку, а затем выражение ее лица резко меняется.

Ранее мы писали, что первая леди США Мелания, сопровождавшая супруга на протокольных фото, была одета в легкое пальто Gucci желтого цвета (в +27 градусов на улице). В этом журналисты усмотрели скрытый смысл, мол, в платье такого же желтого цвета J Mendel Мелания была на встрече с британским премьером Терезой Мэй.