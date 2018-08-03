Меланию Трамп высмеяли за фото на огороде
Пользователи сети рассуждали о реальной дистанции между властью и народом
Пользователи социальных сетей высмеяли супругу президента США Меланию Трамп, обнаружив в твиттере ее фотографии, сделанные возле огородных грядок у Белого дома.
Самые внимательные уличили первую леди в том, что она появилась на огороде в дорогой рубашке и новеньких кедах Converse. Это дало им повод лишний раз порассуждать о реальной дистанции между властью и народом.
Неестественной нашли и позу, в которой фотограф запечатлел работающую в саду Меланию.
"Убеждена, что бариста видит меня такой, когда я кладу деньги в банку для чаевых", – написала одна из пользовательниц.
Фото: twitter.com/FLOTUS
Ранее пользователи сети обратили внимание на выражение лица супруги президента США Дональда Трампа Мелании после рукопожатия с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
Вначале Мелания с улыбкой пожимает Путину руку, а затем выражение ее лица резко меняется.
Ранее мы писали, что первая леди США Мелания, сопровождавшая супруга на протокольных фото, была одета в легкое пальто Gucci желтого цвета (в +27 градусов на улице). В этом журналисты усмотрели скрытый смысл, мол, в платье такого же желтого цвета J Mendel Мелания была на встрече с британским премьером Терезой Мэй.