Меланья Трамп оконфузилась с огромными ножницами

Фото: REUTERS/Al Drago

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Первая леди США Меланья Трамп не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Вашингтону после реконструкции.

На опубликованном видео видно, как Меланья не может справиться с огромными ножницами и смущенно передает неразрезанный кусок ленты.

Все вокруг заметили конфуз дамы, но старались не подавать вида. Сама Меланья поспешила улыбнуться, чтобы сгладить обстановку, но лицо ее было далеко не радостным.

Отреставрированный Монумент Джорджа Вашингтона — это огромный обелиск, расположенный в самом центре американской столицы, он был открыт после трех лет ремонта.

Отметим, что что первая леди США не в первый раз попала в неловкую ситуацию.

Так, ранее в Twitter появился ролик, на котором жена президента США Дональда Трампа, Мелания, встречает на пороге Белого дома премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супругу Монику. Первая леди США остановилась для общей фотографии, однако ее супруг вместе с чешским премьером сразу двинулись в резиденцию, оставив жен позади. Женщины пожали плечами и проследовали за мужьями.

Ранее мы писали, что оптическая иллюзия с одеждой Мелании Трамп "взорвала" сеть: видео. Наряд жены президента США Дональда заставила пользователей поверить, что она забыла надеть брюки. На опубликованных кадрах видно, что Мелания Трамп одета в короткое зеленое пальто, а ее ноги выглядят голыми.

Напомним, первая леди США побывала на благотворительном мероприятии, куда надела бюджетный жакет в сине-красную клетку от Tomas Maier. А во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

Смотрите видео: Мелания Трамп отправилась в Африку без мужа

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