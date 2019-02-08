Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Минюст США направил 8,4 млн долларов пострадавшим в бойне в Лас-Вегасе

Сегодня, 03:04

Массовая стрельба в Лас-Вегасе привела к самому большому числу жертв в истории Америки и нанесла непоправимый ущерб сотням людей

Фото: Twitter
Минюст США направил 8,4 млн долларов пострадавшим в бойне в Лас-Вегасе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cd5/934/5c5cd5934aeed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cd5/934/5c5cd5934aeed.jpg США Массовая стрельба в Лас-Вегасе привела к самому большому числу жертв в истории Америки и нанесла непоправимый ущерб сотням людей

Федеральное правительство США выделило около 8,4 млн долларов жителям штата Калифорния, пострадавшим во время бойни в Лас-Вегасе (штат Невада) в октябре 2017 года, приведшей к гибели 58 человек и ранению еще более 500. Об этом объявило в четверг на своем сайте министерство юстиции страны.

Как уточнило ведомство, из общего числа жертв и раненных во время трагедии более 230 человек являлись жителями соседнего штата.

"Массовая стрельба в Лас-Вегасе привела к самому большому числу жертв в истории Америки и нанесла непоправимый ущерб сотням людей, многие из которых приехали на отдых из Калифорнии, — подчеркнул в связи с этим первый заместитель министра юстиции и генпрокурора Род Розенстайн. — Хотя мы не можем устранить зло, причиненное в тот день, Минюст вносит свою лепту в оказание помощи выжившим и тем, кто первый пришел им на помощь".

Розенстайн напомнил, что его ведомство ранее выделило более 19 млн долларов на программы, нацеленные на оказание различного рода поддержки родным жертв бойни в Лас-Вегасе.

Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе на концерте с высоты 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе "Мандалай Бэй". Он вел огонь на протяжении 11 минут, сделав 1057 выстрелов, и покончил с собой до того, как в его номер ворвалась полиция.

Как сообщается, мужчина, по предварительным данным, покончил с собой до того, как правоохранители вошли в помещение, где он находился. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

Правоохранители также идентифицировали спутницу стрелка, 63-летнюю Мэрилу Дэнли. Она могла скрыться с места происшествия на автомобиле и на данный момент объявлена в розыск.

В результате атаки в центре Лас-Вегаса, по последним данным, погибли 59 и ранены 527 человек.

Стрельба в Лас-Вегасе стала самым кровавым массовым расстрелом людей в новейшей истории США. Полиция Лас-Вегаса проводила собственное расследование трагедии и завершила его в августе прошлого года, также не выяснив мотива действий Пэддока.

ФБР завершило расследование бойни и признало, что не смогло выяснить мотивы, которые подтолкнули Пэддока на злодеяние.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лас-Вегас, бойня

Вы сейчас просматриваете новость " Минюст США направил 8,4 млн долларов пострадавшим в бойне в Лас-Вегасе". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США произошла новая стрельба: четверо погибших

25 января, 08:20

В американском штате Джорджия устроили бойню

В Керчи возле политехнического колледжа произошел взрыв

22 октября 2018, 22:57

В результате инцидента пострадал 1 человек, еще 13 человек были эвакуированы

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной