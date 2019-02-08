Минюст США направил 8,4 млн долларов пострадавшим в бойне в Лас-Вегасе
Массовая стрельба в Лас-Вегасе привела к самому большому числу жертв в истории Америки и нанесла непоправимый ущерб сотням людей
Федеральное правительство США выделило около 8,4 млн долларов жителям штата Калифорния, пострадавшим во время бойни в Лас-Вегасе (штат Невада) в октябре 2017 года, приведшей к гибели 58 человек и ранению еще более 500. Об этом объявило в четверг на своем сайте министерство юстиции страны.
Как уточнило ведомство, из общего числа жертв и раненных во время трагедии более 230 человек являлись жителями соседнего штата.
"Массовая стрельба в Лас-Вегасе привела к самому большому числу жертв в истории Америки и нанесла непоправимый ущерб сотням людей, многие из которых приехали на отдых из Калифорнии, — подчеркнул в связи с этим первый заместитель министра юстиции и генпрокурора Род Розенстайн. — Хотя мы не можем устранить зло, причиненное в тот день, Минюст вносит свою лепту в оказание помощи выжившим и тем, кто первый пришел им на помощь".
Розенстайн напомнил, что его ведомство ранее выделило более 19 млн долларов на программы, нацеленные на оказание различного рода поддержки родным жертв бойни в Лас-Вегасе.
Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по толпе на концерте с высоты 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе "Мандалай Бэй". Он вел огонь на протяжении 11 минут, сделав 1057 выстрелов, и покончил с собой до того, как в его номер ворвалась полиция.
Как сообщается, мужчина, по предварительным данным, покончил с собой до того, как правоохранители вошли в помещение, где он находился. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.
Правоохранители также идентифицировали спутницу стрелка, 63-летнюю Мэрилу Дэнли. Она могла скрыться с места происшествия на автомобиле и на данный момент объявлена в розыск.
В результате атаки в центре Лас-Вегаса, по последним данным, погибли 59 и ранены 527 человек.
Стрельба в Лас-Вегасе стала самым кровавым массовым расстрелом людей в новейшей истории США. Полиция Лас-Вегаса проводила собственное расследование трагедии и завершила его в августе прошлого года, также не выяснив мотива действий Пэддока.
ФБР завершило расследование бойни и признало, что не смогло выяснить мотивы, которые подтолкнули Пэддока на злодеяние.
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