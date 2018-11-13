"Мне искренне жаль": Моника Левински готова снова лично извиниться перед женой Клинтона

В июне этого года Билл Клинтон сообщил, что так и не принес извинения Левински и не намерен этого делать

Бывшая стажерка Белого дома Моника Левински готова при возможности вновь принести извинения экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон в связи со скандалом, который едва не стоил высшего государственного поста ее супругу, бывшему американскому президенту Биллу Клинтону. Об этом Левински сообщила в своей статье, опубликованной на сайте журнала "Вэнити фэйр", – передает ТАСС.

42-й президент США Билл Клинтон находился у власти с 1993 по 2001 год. Скандал из-за его связи с Левински разразился в январе 1998 года. Его расследование поручили спецпрокурору Кеннету Старру. Законодатели подготовили в отношении Клинтона обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию, ведущие к импичменту, однако они были сняты после продолжительных обсуждений.

Как сообщила 45-летняя Левински, она готова вновь извиниться перед бывшей первой леди. "Моим первым публичным заявлением после скандала <...> было извинение непосредственно перед Челси (дочь супругов Клинтон. – Ред.) и миссис [Хиллари] Клинтон", – говорится в ее материале.

"Если бы я увиделась лично с Хиллари Клинтон сегодня, я знаю, что собралась бы со всеми необходимыми силами и опять искренне призналась бы ей, насколько мне жаль", – заявила Левински.

В июне этого года Билл Клинтон в интервью телеканалу Эн-би-си сообщил, что так и не принес извинения Левински и не намерен этого делать. При этом он напомнил, что не раз заявлял публично, что ему "очень жаль" в связи с произошедшим. Клинтон также выразил уверенность в том, что повел себя правильно в 1998 году, когда пытался не допустить импичмента.

Ранее Хиллари Клинтон откровенно рассказала о секс-скандале ее мужа и Моники Левински.

Ранее сама Моника откровенно рассказала журналу Vanity Fair об отношениях с президентом Клинтном. После многих лет тишины Левински говорит, что пора прекратить ходить вокруг ее прошлого. "Мои отношения с Клинтоном были делом двух взрослых людей", – говорит Моника. Левински говорит, что она пережила публичное унижение,особенно благодаря интернету.

Также бывшей любовнице экс-президента США Билла Клинтона Монике Левински предложили 250 тысяч долларов за ее знаменитое синее платье.