Мощный смерч обрушился на американский штат Мичиган. Стихия зародилась над территорией лесопарка и двинулась к ближайшим поселениям. Разрушены несколько зданий. Впрочем, обошлось без жертв и пострадавших. Метеорологи говорят, стоит ожидать повторные торнадо.

Ранее сообщалось, что власти Пуэрто-Рико намерены признать 2975 человек погибшими из-за урагана Мария.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября, оставив остров без электричества и вернув его экономику к исключительно наличному расчету и бартеру.

Корпоративные клиенты направляли в банки срочные запросы о предоставлении наличных денег в связи с необходимостью выплачивать зарплаты, а банкам не хватало бронированных инкассаторских автомобилей, чтобы удовлетворить спрос.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли быстро отреагировал на просьбы банкиров Пуэрто-Рико предотвратить дефицит наличных денег после урагана "Мария" и практически сразу же направил на остров самолет с долларами.

Также сообщалось, что на севере и востоке Германии ураган "Ксавьер" унес жизни как минимум семи человек.

Отмечается, что причиной гибели людей стало падение веток или деревьев, в основном жертвы находились в авто.