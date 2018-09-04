Мощный смерч обрушился на американский штат Мичиган

Сегодня, 07:01

Разрушены несколько зданий, метеорологи говорят, стоит ожидать повторные торнадо


Мощный смерч обрушился на американский штат Мичиган. Стихия зародилась над территорией лесопарка и двинулась к ближайшим поселениям. Разрушены несколько зданий. Впрочем, обошлось без жертв и пострадавших. Метеорологи говорят, стоит ожидать повторные торнадо.

Ранее сообщалось, что власти Пуэрто-Рико намерены признать 2975 человек погибшими из-за урагана Мария. 

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября, оставив остров без электричества и вернув его экономику к исключительно наличному расчету и бартеру.

Корпоративные клиенты направляли в банки срочные запросы о предоставлении наличных денег в связи с необходимостью выплачивать зарплаты, а банкам не хватало бронированных инкассаторских автомобилей, чтобы удовлетворить спрос.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли быстро отреагировал на просьбы банкиров Пуэрто-Рико предотвратить дефицит наличных денег после урагана "Мария" и практически сразу же направил на остров самолет с долларами.

Также сообщалось, что на севере и востоке Германии ураган "Ксавьер" унес жизни как минимум семи человек.

Отмечается, что причиной гибели людей стало падение веток или деревьев, в основном жертвы находились в авто.
США, ураган, смерч
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото GETTY

Жертвами урагана в Пуэрто-Рико стали почти 3000 человек

29 Августа, 03:01

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября минувшего года

США

На Гавайи надвигается ураган. Фото: AFP

На Гавайи надвигается мощный ураган "Лейн"

23 Августа, 13:22

Из-за непогоды жители Гавайев запасаются едой и водой, готовят временные убежища, чтобы пережить стихию
Загрузка...

Запад

Последствия ливня во Львове: машины, автобусы и улицы "по пояс" в воде

17 Августа, 19:13

На одной из улиц затопило офисное помещение, вода подобралась и к Привокзальному рынку

Харьков

Иллюстрация. Фото: AFP

В Харькове бушевал смерч: очевидец выложил яркое видео

16 Августа, 16:17

Видео пыльного смерча снял на видео и выложил в сеть харьковчанин 

Происшествия

Затопленный Крещатик. Скриншот с видео из Facebook

Ураган в Киеве: синоптик показала фото из космоса и назвала следующих "жертв"

16 Августа, 11:15

Во время ночной бури над Киевом появилось мощное атмосферное пятно

Донбасс

"Ураган". Фото: Минобороны

Боевые учения "Ураганов": военные показали впечатляющее видео

15 Августа, 12:23

Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, "отрабатывала" по целям и отходила 

Россия

Видеошок: на Россию обрушился жуткий смерч

8 Августа, 05:22

Очевидец снял пугающий смерч над Ладожским озером

Запад

Фото: pixabay.com

Поваленные деревья и затопленные улицы: в Хмельницком прошел ураган

31 Июля, 12:54

По прогнозам синоптиков, ливни в городе продлятся до конца недели

Запад

В Ровенской области затопило город Сарны

2 Августа, 11:25

Работы по откачке воды продолжаются до сегодняшнего дня

Запорожье

Фото: кадр из видео

Ураганы в Украине: пострадали Запорожская и Харьковская области

26 Июля, 03:07

Спальные районы Запорожья остались без света, а в Харьковской области ветром снесло крышу детсада

Россия

Фото: скриншот

У берегов России заметили ужасающий смерч: появилось видео

25 Июля, 13:23

Спустя какое-то время появился еще один вихрь – один был белым, а другой черным

Fun

Смерч в Черном море. Фото: pixabay

Над Черным морем увидели необычное явление: невероятное видео

20 Июля, 15:01

Очевидцы сняли происходящее на видео

США

Фото: архив

В США на штат Айова обрушилось торнадо

20 Июля, 10:42

От удара стихии пострадало множество зданий, среди них одна из больниц

Украина

РСЗО "Смерч". Фото скриншот

Военные показали эффектное видео работы "Смерча" ВСУ

20 Июля, 10:23

Артиллеристы показали класс и дали понять, что готовы ударить по врагу в боевых условиях
Загрузка...