На химзаводе в США прогремел взрыв

Вчера, 23:48

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, но тушение пожара осложнено тем, что пока неизвестно, какие именно химикаты горят

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

В американском штате Техас прогремел взрыв на химзаводе. По предварительным данным, 2 человека получили ранения и один пропал без вести. Об этом сообщает WFAA, ссылаясь на информацию пожарных. 

Согласно информации, всего в течение дня произошло два взрыва в городе Крессон. Первый произошел утром около 10:00 по местному времени, а второй – спустя час. 

Один пострадавший находится в критическом состоянии, о состоянии другого не сообщается, третьего человека ищут спасательные службы. Минимум 4 машины скорой помощи прибыли на место происшествия. 

Местные власти рекомендуют всем, кто вдыхал продукты горения, обратиться в больницы. По словам мэра города Боба Корнетта, этот химический завод производит мыло и кислоту. 

Напомним, 26 октября в Джакарте произошел взрыв с пожаром на заводе фейерверков, в результате чего погибли по меньшей мере 46 человек, десятки получили ранения.

Также рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.

В баварском городе Эльтманн же в мае произошел взрыв на заводе по изготовлению комплектующих для автомобилей.

В восточной провинции Китая в феврале произошел взрыв на химзаводе. Взрыв был вызван высокой температурой кипения растворителей, хранящихся на заводе.
видео, США, взрыв, завод, химикаты, без вести, пострадавший, тушение, прогремел

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

фото AFP

В Австрии на заводе произошла утечка химикатов, десятки пострадавших

13 Декабря 2017, 21:01

Порядка 40 человек были доставлены в больницы в Линце и Уэльсе

Запад

фото "20 минут"

На заводе в Тернополе произошел взрыв

15 Декабря 2017, 01:24

В результате инцидента пострадал один человек
Загрузка...

Запад

Во Львове загорелись склады лакокрасочных материалов

15 Января, 15:02

Место пожара окутано густым черным дымом

Евросоюз

Фото: UralDaily.ru

В Черногории произошел взрыв на оружейном заводе, пострадали люди

29 Января, 14:50

Пострадавшие сотрудники завода получили серьезные ожоги
Загрузка...