На химзаводе в США прогремел взрыв

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, но тушение пожара осложнено тем, что пока неизвестно, какие именно химикаты горят

В американском штате Техас прогремел взрыв на химзаводе. По предварительным данным, 2 человека получили ранения и один пропал без вести. Об этом сообщает WFAA, ссылаясь на информацию пожарных.

Согласно информации, всего в течение дня произошло два взрыва в городе Крессон. Первый произошел утром около 10:00 по местному времени, а второй – спустя час.

Один пострадавший находится в критическом состоянии, о состоянии другого не сообщается, третьего человека ищут спасательные службы. Минимум 4 машины скорой помощи прибыли на место происшествия.

RAW VIDEO: A second explosion erupts from the Hood County chemical plant fire https://t.co/PeEqIKVRtO pic.twitter.com/pkF0yBeP5v — WFAA (@wfaa) 15 марта 2018 г.

Местные власти рекомендуют всем, кто вдыхал продукты горения, обратиться в больницы. По словам мэра города Боба Корнетта, этот химический завод производит мыло и кислоту.

Напомним, 26 октября в Джакарте произошел взрыв с пожаром на заводе фейерверков, в результате чего погибли по меньшей мере 46 человек, десятки получили ранения.

Также рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.

В баварском городе Эльтманн же в мае произошел взрыв на заводе по изготовлению комплектующих для автомобилей.

В восточной провинции Китая в феврале произошел взрыв на химзаводе. Взрыв был вызван высокой температурой кипения растворителей, хранящихся на заводе.