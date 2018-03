На химзаводе в США прогремел взрыв

В американском штате Техас прогремел взрыв на химзаводе. По предварительным данным, 2 человека получили ранения и один пропал без вести. Об этом сообщает WFAA, ссылаясь на информацию пожарных.

Согласно информации, всего в течение дня произошло два взрыва в городе Крессон. Первый произошел утром около 10:00 по местному времени, а второй – спустя час.

PHOTOS: Hood Co. plant explosion. One critical, another still missing. (Credit: Jesse Bailey, Metro West Transload) Story: https://t.co/PeEqIKVRtO pic.twitter.com/UOWzoLlsuU