На картах Google обнаружили затонувший город

Сегодня, 04:52

Видео с доказательствами своей находки блогер опубликовал на YouTube


Блогер под ником MrMBB333 обнаружил на спутниковых снимках Google Earth следы затонувшего города. Видео с доказательствами своей находки он опубликовал на YouTube.

Пользователь увидел геометрически правильные очертания "города" в океане неподалеку от американского Лос-Анджелеса. Длина поселения — почти миля (1,6 километра), ширина — полмили.

Океанское дно на месте предполагаемого города ровное. По мнению автора канала, город был построен по принципу древних европейских городов. В качестве примера юзер привел старинное римское сооружение, которое также было окружено стенами и имело строгую геометрическую форму.

Город находится на глубине почти 30 метров, расстояние от суши — полторы мили (2,4 километра).

За несколько дней видео собрало почти 50 тысяч просмотров. Комментаторы похвалили расследовательский талант автора видео. Некоторые предположили, что теперь администрация Google удалит это изображение, чтобы пользователи никогда не узнали правду.

Ранее журналисты обнаружили на картах Google Earth "мертвую зону" — область, изображение которой цензурировалось почти десять лет. Выяснилось, что на территории расположен американский военный полигон.

Напомним, ученые в Антарктиде разглядели НЛО. Основанием для исследования стали фотографии Google Earth, на которых конспирологи обнаружили след на снегу.

Также мы писали, что расшифровано загадочное египетское послание. Найден странный рисунок с птицами.

Тем временем в Сибири обнаружили древнее существо. Ученые выкопали хорошо сохранившееся тело 2-месячного жеребенка древнего вымершего вида лошадей.
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Источник:

Lenta.ru

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