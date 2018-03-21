На кремации знаменитого маньяка Мэнсона людей присыпало его пеплом

Сегодня, 05:50

Маньяка кремировали через несколько месяцев после смерти

Фото: Los Angeles Times
Фото: Los Angeles Times

Известный американский маньяк Чарльз Мэнсон, умерший в ноябре 2017 года, был кремирован, а его прахом на ветру припорошило участников церемонии прощания.

Как сообщает, церемония прошла в похоронном зале города Портервиль в штате Калифорния еще 17 марта и собрала более 20 человек, в том числе друзей и родственников Мэнсона.

По данным портала TMZ, на прощании Мэнсон лежал в открытом гробу, а чтобы скрыть признаки сильного разложения, на его руки надели перчатки, а голову сильно загримировали.

Прах развеяли над ручьем в соседнем лесу, причем, поскольку день был ветреным, часть пепла сдуло на гостей.

По данным New York Post после кремации гости церемонии вышли на улицу и пели песни The Beach Boys и Guns N' Roses.

Как известно, Мэнсон скончался 20 ноября 2017 года. Он был приговорен к смертной казни за убийство в 1969 году в Лос-Анджелесе жены кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Преступление он совершил вместе с членами своей коммуны "Семья".

Мэнсона также обвинили еще в двух убийствах, а после отмены смертной казни в 1972 году маньяка приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, еще в 2014 году сообщалось, что Чарльз Мэнсон женился в тюрьме на молодой поклоннице. Самый известный преступник Америки решил вступить в брак с 26-летней пассией.

В сентябре нынешнего года в США поймали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу, которым оказалась женщина. Во время преступления она держала в руках букет и воздушные шарики.

Ранее в США казнили 75-летнего убийцу по прозвищу "Гудини смертной казни". Адвокатам удавалось переносить исполнение приговора семь раз.
маньяк, убийца, мэнсон, кремация
Источник:

Los Angeles Times

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