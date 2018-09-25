На Мадагаскаре умер американский дипломат: появились подробности

Сегодня, 11:22

Власти США в настоящий момент проводят с правоохранительными органами Мадагаскара совместное расследование

Хизер Нойерт. Фото из открытых источников
Хизер Нойерт. Фото из открытых источников

На Мадагаскаре американский дипломат был найдем мертвым в своем доме в Антананариву. Об этом сообщила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы с большим сожалениям подтверждаем, что сотрудник Государственного департамента США был найдем мертвым в своем доме в ночь на пятницу, 21 сентября", - сообщила Нойерт.

Как отмечается, власти США в настоящий момент проводят с правоохранительными органами Мадагаскара совместное расследование, подозреваемый в причастности к смерти дипломата задержан.

"Из уважения к семье погибшего, а также учитывая то, что расследование продолжается, Госдепартамент не будет в настоящий момент приводить никаких дополнительных подробностей", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ливанский таксист изнасиловал и убил британского дипломата из-за короткой юбки. Тело сотрудницы посольства Великобритании в Бейруте Ребекки Дайс обнаружено на автомагистрали в Ливане.

Дайс работала в Бейруте менеджером по программам и политике Департамента международного развития Великобритании с января 2017 года. 

Напомним, недавно в Киеве пострадал сотрудник посольства США.
Мадагаскар, США, дипломат

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