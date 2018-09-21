На обложке Time Путина превратили в маленькую матрешку

Грядущий номер журнала будет посвящен политическим отношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов США в 2016 году

Редактор журнала Time Дэн Стюарт опубликовал обложку октябрьского номера, на которой изображен президент России Владимир Путин.

Обложка, на которой стоит большая разобранная матрешка в виде главы США Дональда Трампа, опубликована на странице журналиста в Twitter.

На заднем плане находятся матрешки поменьше. Путина изобразили в виде самой маленькой.

фото twitter.com/thatdanstewart

Грядущий номер журнала будет посвящен политическим отношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов США в 2016 году.

"Все люди царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа", — так озаглавили октябрьский номер.

Напомним, ранее известная американская газета New York Post показала забавную карикатуру, как Трамп "дал пинка" Путину. Американцы сделали карикатуру из-за дипломатического скандала. Главная статья номера была посвящена высылке 60 российских дипломатов и закрытию генконсульства РФ в Сиэтле.

А вот накануне чемпионата мира по футболу в России журнал Charlie Hebdo показал смешную карикатуру на Путина в танке. Издание назвало свой материал "Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне".