На США надвигается субтропический шторм "Эрнесто"

Сегодня, 03:13

Шторм движется в северном направлении со скоростью приблизительно 3,5 м/с

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Субтропический шторм "Эрнесто" сформировался в Атлантическом океане в 1,1 тыс. км от канадского острова Ньюфаундленд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Национальным центром по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида), – передает ТАСС.

Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 17,9 м/с. Шторм движется в северном направлении со скоростью приблизительно 3,5 м/с. В настоящий момент опасности для суши нет.

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Как сообщили метеорологи, в ближайшие сутки возможно усиление "Эрнесто". При этом, согласно прогнозам, уже к пятнице он может ослабнуть.

Сезон ураганов обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Напомним, в США два тележурналиста погибли при освещении последствий шторма "Альберто".

Ранее мы писали о необычном природном явлении в Азовском море: отдыхающие на пляже Кирилловки сняли на видео водный смерч, который они заметили на большом расстоянии от берега.

А перед этим отдыхающие в Бердянске пожаловались на испорченный из-за водорослей отдых – растения выбрасывает на берег и в прибрежную зону, не позволяя ни купаться, ни находиться на пляже.
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