"Началось по команде Путина": в США опубликовали часть доклада о вмешательстве России в выборы

Американские сенаторы уверены, что в операции по вмешательству в выборы принимали участие хакеры

Комитет по разведке Сената Соединенных Штатов Америки (США) опубликовал несекретную часть доклада о расследовании вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в 2016 году.

В частности, в документе утверждается, что вмешательством в американские выборы РФ пыталась подорвать демократические процессы в США, передает "РБК-Украина".

"Целью России был подрыв веры общества в демократический процесс в США, оклеветать Хиллари Клинтон (кандидата от Демократической партии, – Ред.) и снизить ее шансы выиграть выборы", – говорится в докладе.

Сенаторы отмечают, что вмешательство в выборы началось по личному распоряжению президента России Владимира Путина. В частности, с планами правительства России подыграть Дональду Трампу согласны Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство нацбезопасности (АНБ).

Кроме того, сенаторы уверены, что в операции по вмешательству в выборы принимали участие хакеры, "тролли", проплаченные блогеры, спецслужбы и российские государственные средства массовой информации, в первую очередь RT и Sputnik.

Ожидается, что окончательную версию доклада представят в августе.

Напомним, в рамках расследования уже были предъявлены обвинения нескольким людям. Одно из них касается дачи ложных показаний ФБР. Бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения в связи с его лоббистской деятельностью. Сам же американский президент отрицает какую-либо связь своей предвыборной кампании с Россией.





