NASA показало видео с проектами жилья на Марсе

Сегодня, 07:15

Лучшим стало предложение распечатать детали для постройки жилья на 3D-принтерах

Фото: NASA
Фото: NASA

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало видео с работами финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе. Ролик был опубликован на канале организации в YouTube.

Первое место конкурса заняла команда из Арканзаса, которая предложила с помощью роботов собрать необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе и распечатать дом с помощью 3D-принтеров. По мнению авторов проекта, это позволит увеличить площадь здания.

Пятерка финалистов поделила между собой призовой фонд в размере ста тысяч долларов. Всего в конкурсе, объявленном в 2014 году, участвовали 18 команд со всего мира.

Напомним, ранее в NASA объявили о лазерной стрельбе в космосе. Как выяснилось, на орбите проводились испытания со спутниками GRACE-FO, которые прошли успешно. Их целью была проверка возможности проведения точных измерений удаленных объектов.

Также мы сообщали о том, что космический орбитальный зонд Mars Express обнаружил на Марсе озеро из жидкой воды. Это важное открытие сделали ученые из Италии, которые проанализировали данные, полученные с радара MARSIS, установленного на орбитальном зонде.

Кроме того, зонд NASA сделал удивительную фотографию на поверхности Марса, где на Южный полюс приходит весна, и Солнце растапливает ледяную шапку из углекислого газа, покрывающую регион. Постепенно из-под шапки начинают выползать на поверхность таинственные черные "пауки".
NASA, космос, колонизация, астронавты, Марс
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

VSS Unity покорил высоту в 51 км

Потрясающий вид: пилот Virgin Galactic коснулся края космоса

Вчера, 08:21

Туристический космоплан VSS Unity совершил пробный полет на границе с космосом

Афиша

Кадр из сериала "Первые"

Межпланетная колонизация на грани срыва: появился трейлер фантастического сериала "Первые"

26 Июля, 08:57

В главной роли - актер Шон Пенн
Загрузка...

Техно

Центр Млечного пути. Фото: MeerKAT

Впечатляющее зрелище: получен самый детальный снимок центра Млечного Пути

18 Июля, 13:06

Астрономам удалось получить самый четкий фотоснимок центра нашей галактики

Техно

Ученый нашел разгадку спустя 40 лет.

Разгадана 40-летняя тайна сигнала "Wow!" из космоса

17 Июля, 07:41

Сигнал "Wow!" долгое время считался доказательством существования инопланетян
Загрузка...