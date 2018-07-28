NASA показало видео с проектами жилья на Марсе

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало видео с работами финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе. Ролик был опубликован на канале организации в YouTube.

Первое место конкурса заняла команда из Арканзаса, которая предложила с помощью роботов собрать необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе и распечатать дом с помощью 3D-принтеров. По мнению авторов проекта, это позволит увеличить площадь здания.

Пятерка финалистов поделила между собой призовой фонд в размере ста тысяч долларов. Всего в конкурсе, объявленном в 2014 году, участвовали 18 команд со всего мира.

Напомним, ранее в NASA объявили о лазерной стрельбе в космосе. Как выяснилось, на орбите проводились испытания со спутниками GRACE-FO, которые прошли успешно. Их целью была проверка возможности проведения точных измерений удаленных объектов.

Также мы сообщали о том, что космический орбитальный зонд Mars Express обнаружил на Марсе озеро из жидкой воды. Это важное открытие сделали ученые из Италии, которые проанализировали данные, полученные с радара MARSIS, установленного на орбитальном зонде.

Кроме того, зонд NASA сделал удивительную фотографию на поверхности Марса, где на Южный полюс приходит весна, и Солнце растапливает ледяную шапку из углекислого газа, покрывающую регион. Постепенно из-под шапки начинают выползать на поверхность таинственные черные "пауки".