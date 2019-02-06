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Трамп обвинил НАТО в чрезвычайно несправедливом отношении к США

Сегодня, 09:22

В прошлом году бюджет Пентагона составил примерно 700 млрд долларов, а в текущем - 716 млрд

Фото: AFP
Трамп обвинил НАТО в чрезвычайно несправедливом отношении к США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8b8/3ee/5c58b83ee5949.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8b8/3ee/5c58b83ee5949.jpg США В прошлом году бюджет Пентагона составил примерно 700 млрд долларов, а в текущем - 716 млрд

Соединенные Штаты смогли заставить своих союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО) увеличить расходы на оборону, что способствует более справедливому распределению финансового бремени в этом военно-политическом блоке. С таким заявлением выступил во вторник, 5 февраля, президент США Дональд Трамп.

"За последние два года мы начали полностью перестраивать американские вооруженные силы", – сказал глава вашингтонской администрации, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". При этом он напомнил, что в прошлом году бюджет Пентагона составил примерно 700 млрд долларов, а в текущем – 716 млрд.

"Мы также вынуждаем другие страны выплачивать свою справедливую долю (взносов в бюджет Североатлантического альянса. – Ред.). НАТО на протяжении многих лет чрезвычайно несправедливо относилась к США. Однако теперь мы добились со стороны союзников по НАТО увеличения военных расходов на 100 млрд долларов" , – отметил Трамп.

Напомним, американский лидер ранее заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой – с одобрением конгресса или без него.

Также Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни не исключил, что если к середине февраля Белому дому и Конгрессу не удастся договориться, то в стране может произойти очередной шатдаун.

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Тег НАТО, финансирование, Пентагон, Трамп

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Источник:

ТАСС

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