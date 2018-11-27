Неожиданное сравнение: Трамп сказал, на кого был похож в молодости

Сегодня, 15:12

Сам хозяин Белого дома называет такое сравнение комплиментом

Фото: instagram.com/realdonaldtrump
Фото: instagram.com/realdonaldtrump

В молодости американского президента Дональда Трампа часто сравнивали с Элвисом Пресли.

Об этом глава Белого дома рассказал своим сторонникам, выступая на политическом мероприятии в родном городе "короля рок-н-ролла" – Тьюпело, штат Миссисипи.

"Не стоит этого говорить, чтобы меня не сочли заносчивым, ведь я не такой, но, когда я был тинейджером, меня часто сравнивали с Элвисом. Заметно ведь? Не верится, не так ли? Я всегда считал это большим комплиментом", – отметил президент.

После Трамп перевел тему в неожиданное русло, перейдя к вопросу мигрантов.

"В 1950-х годах Элвис Пресли создал новый музыкальный стиль, в 1960-х – новое кино, а в 1970-х он совершил революцию в живых выступлениях. Король, вот как мы зовем до сих пор. Но что мигранты дадут США? Уж точно не нового Элвиса Пресли", – сказал он.

Напомним, что в этом году Элвис Пресли вошел в тройку самых продаваемых музыкантов всех времен, опубликованный ранее в этом году изданием Business Insider.

Кроме того, Элвис Пресли занял второе место в рейтинге самых богатых покойных знаменитостей от Forbes.
США, Трамп, Дональд Трамп, элвис пресли
Источник:

ТАСС

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