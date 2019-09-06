Окружение не советует Трампу идти на выборы с Пенсом

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Советники президента США Дональда Трампа уговаривают его идти на выборы ноября 2020 года не с вице-президентом США Майклом Пенсом, а с каким-то другим напарником. Об этом сообщил интернет-портал Yahoo News, ссылающийся на ряд неназванных действующих и бывших помощников Трампа и Пенса, являющегося вице-президентом США.

"За кулисами напряженность между Трампом, Пенсом и их ключевыми советниками нарастает после сокрушительного поражения правящей Республиканской партии США на промежуточных выборах 2018 года", — отмечается в публикации. По итогам выборов ноября 2018 года Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей Конгресса США. "В последовавшие недели Трамп спрашивал помощников о замене Пенса как своего напарника в 2020 году. И, как свидетельствуют помощники Трампа, он вновь интересовался их соображениями по поводу Пенса во время августовского отпуска в своем гольф-клубе в Бедминстере", — подчеркивается в материале.

Отношения между Трампом и Пенсом в нем характеризуются как теплые, но не близкие. Вице-президента не считают столь же влиятельной фигурой Белого дома, как, к примеру, некоторых советников Трампа в лице Джареда Кушнера и Стивена Миллера, пишет автор статьи Том Лобианко, который на протяжении уже многих лет освещает политическую деятельность Пенса. Согласно изложенной им информации, отношения между "политическими командами" Трампа и Пенса "за последний год резко ухудшились". Ходят упорные слухи о том, что Кушнер и его супруга — дочь американского лидера Иванка Трамп — настаивали на изучении вопроса о возможности замены Пенса на предстоящих в следующем году выборах на какого-то политического деятеля женского пола.

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Однако представитель Белого дома высокого ранга, комментируя такие сведения, утверждал, что ни Иванка Трамп, ни Джаред Кушнер не участвовали в подобного рода обсуждениях. А один из помощников Пенса добавил, что президент неоднократно заверял своего "номера второго" в отсутствии намерения менять его на другого напарника на выборах 2020 года. В аналогичном ключе высказались на этот счет и в избирательном штабе Трампа. "Он будет ключевым активом в качестве напарника президента Трампа в 2020 году", — сказал про Пенса пресс-секретарь избирательной кампании Тим Мертау. По его словам, все советники "работают вместе как монолитная команда с единственной целью: добиться переизбрания президента Трампа и вице-президента Пенса в ноябре 2020 года".

Тем не менее представитель окружения Пенса признал, что "имеются определенные круги", стремящиеся решить "собственные проблемы за счет замены напарника" Трампа в 2020 году. Кроме того, помощник Пенса подтвердил, что между советниками президента и вице-президента, отвечающими за избирательную кампанию, есть трения.

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Ранее бывший конгрессмен, республиканец Джо Уолш заявил о намерении участвовать в праймериз к президентским выборам в США 2020 года и назвал нынешнего президента Дональда Трампа неподходящей фигурой.

Напомним, бывший вице-президент Джо Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

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